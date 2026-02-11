Orbán reagoval na článok o „predbežnom" pristúpení Ukrajiny k Únii, hovorí o otvorenom vyhlásení vojny Maďarsku

Maďarský premiér označil Politico za „oficiálnu publikáciu bruselskej elity“.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Premiér Maďarska Viktor Orbán počas tlačovej konferencie s premiérom Slovenskej republiky v priestoroch Úradu vlády SR pri príležitosti jeho oficiálnej návštevy na Slovensku. Bratislava, 21. január 2025. Foto: SITA/Tomáš Bokor
Maďarsko Iné správy Iné správy z lokality Maďarsko

Maďarský premiérViktor Orbán tvrdí, že Brusel a Kyjev „vyhlásili Maďarsku vojnu“. Reagoval tak na článok portálu Politico o plánoch na „predbežné“ pristúpenie Ukrajiny k ešte pred dokončením všetkých formálnych krokov, ako aj o opatreniach, ktoré majú obísť maďarské veto. Ako referuje web Ukrajinská pravda, napísal to Orbán na mikroblogovacej sieti X.

Bruselská elita

Maďarský premiér označil Politico za „oficiálnu publikáciu bruselskej elity“. Nápady opísané v článku zároveň nazval „najnovším vojnovým plánom“.

„Tento nový plán je otvoreným vyhlásením vojny Maďarsku. Ignorujú vôľu maďarského ľudu a sú odhodlaní zbaviť sa maďarskej vlády akýmikoľvek prostriedkami. Chcú, aby sa k moci dostala strana Tisza (opozičného lídra Pétera Magyara), lebo potom by už nebolo veta ani odporu a Maďarsko by sa prestalo držať bokom od ich konfliktu,“ vyhlásil Orbán. Dodal, že Maďari ich „musia zastaviť pri volebných urnách“ v apríli.

Fidesz (Orbánova strana) je jedinou silou, ktorá stojí medzi Maďarskom a vládou z Bruselu, a je jedinou zárukou maďarskej suverenity,“ konštatoval maďarsky predseda vlády.

Čiastočné členstvo

Politico písalo o myšlienke „predbežného“ pristúpenia Ukrajiny k EÚ, teda čiastočného členstva už od roku 2027. Zároveň zdôrazňuje, že požiadavky na dodržiavanie základných princípov by sa pritom nemali zmierňovať.

V správe sa tiež načrtávajú „plány A, B a C“ v rámci EÚ, ako riešiť to, že Maďarsko odmieta podporiť procedurálne rozhodnutia o ďalšej európskej integrácii Ukrajiny. Hlavný plán pritom počíta s tým, že Orbán v apríli prehrá voľby.

Strana Tisza v jednom januárovom prieskume viedla pred stranou Fidesz o osem percentuálnych bodov a v ďalšom o desať bodov.

Viac k osobe: Peter MagyárViktor Orbán
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaFidesz
Okruhy tém: členstvo v Európskej únii Maďarská vláda maďarské voľby Maďarský premiér
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk