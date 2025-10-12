Rekord v darebáctve. Ruský útok prerušil dodávky elektriny v častiach Odeskej oblasti

Nočný ruský útok zanechal v sobotu nadránom bez elektriny časti Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Bol to najnovší zásah do energetického systému Ukrajiny pred zimným obdobím.
Presný počet postihnutých osôb nebol zverejnený, no ukrajinská energetická spoločnosť DTEK hlásila výpadky v niektorých častiach hlavného mesta regiónu. Neskôr spoločnosť oznámila, že obnovila dodávky elektriny pre viac ako 240-tisíc domácností v Odeskej oblasti.
„Minulú noc nepriateľ zaútočil na energetickú a civilnú infraštruktúru v Odeskej oblasti,“ uviedol regionálny gubernátor Oleh Kiper na sociálnej sieti Telegram. „Energetici vynakladajú všetko úsilie na úplné obnovenie dodávok elektriny,“ dodal.
Moskva od začiatku invázie v roku 2022 každú zimu cieli na ukrajinskú energetickú sieť, čím odpojí elektrinu a kúrenie miliónom domácností a naruší dodávky vody, čo Kyjev označuje za bezohľadný vojnový zločin. Rusko popiera, že by cielilo na civilistov, a tvrdí, že Ukrajina využíva tieto zariadenia na napájanie svojho vojenského sektora. Ukrajina však tvrdí, že útoky sú zamerané hlavne proti civilistom.
Výpadky elektriny v Odeskej oblasti prišli deň po rozsiahlom ruskom útoku, ktorý prerušil dodávky elektriny v Kyjeve a ďalších deviatich regiónoch. DTEK uviedla, že už obnovila dodávky elektriny pre viac ako 800-tisíc domácností v hlavnom meste.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil piatkové ruské útoky za „rekord v darebáctve“ a vyzval západné krajiny, aby vystupňovali sankcie voči Moskve.