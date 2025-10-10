Kyjev sa po masívnom ruskom útoku ponoril do tmy, vyhlásili celonárodný poplach

Ruské letecké útoky na kritickú infraštruktúru ukrajinskej metropoly vyvolali rozsiahle výpadky a prinútili obyvateľov zostať v úkrytoch.
Na tejto fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, pracujú zamestnanci záchranných zložiek na mieste po ruskom útoku v Brovaroch neďaleko Kyjeva na Ukrajine, v piatok 10. októbra 2025. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP
Ukrajinskú metropolu Kyjev zasiahol v piatok nadránom rozsiahly útok, ktorý spôsobil úplné výpadky elektriny a prerušenie dodávok vody. Ukrajinské letectvo označilo útok za „masívny“ a informovalo, že ruské sily cielene zasiahli kľúčovú energetickú a vodárenskú infraštruktúru mesta, čo vyvolalo rozsiahle problémy pre obyvateľov a prinútilo ich zostať v úkrytoch.

Podľa ukrajinských ozbrojených síl mesto čelilo balistickým raketovým útokom a masívnym útokom pomocou útočných dronov. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval, že ruské sily zasiahli „kritickú infraštruktúru“ a zranili najmenej deväť ľudí, z ktorých päť bolo hospitalizovaných. „Ľavý breh hlavného mesta je bez elektriny, sú tiež problémy s dodávkami vody,“ uviedol Kličko na sociálnej sieti Telegram.

Ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková potvrdila, že ruské útoky spôsobujú „masívne škody“ na energetickej sieti. „Energetici robia všetko potrebné, aby minimalizovali negatívne dôsledky,“ napísala na Facebooku a dodala, že po zlepšení bezpečnostnej situácie začnú práce na obnove.

V dôsledku hroziaceho útoku hypersonickou raketou Kinžal, ktorá je ťažko zachytiteľná a zostreľovateľná, vyhlásila Ukrajina celonárodný poplach.

Okrem Kyjeva zasiahli ruské útoky aj juhovýchodnú Záporožskú oblasť, kde pri nočných útokoch dronmi zahynulo sedemročné dieťa a ďalší traja ľudia boli zranení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Moskva sa snaží „vytvoriť chaos a vyvinúť psychologický tlak“ prostredníctvom ničenia energetických zariadení a železničnej infraštruktúry. Podľa neho už tohtoročné útoky výrazne poškodili ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru a ďalšie útoky môžu prinútiť krajinu zvýšiť dovoz plynu.

Russia Ukraine War
