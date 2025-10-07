Dodá Trump Ukrajine rakety Tomahawk? Americký prezident na to odpovedal

Americký prezident Donald Trump uviedol, že je blízko k rozhodnutiu, či poskytne Ukrajine rakety dlhého doletu. Dodal, že sa chce najprv oboznámiť so zoznamom cieľov. Informuje o tom web Euro News.
„V podstate som sa už takmer rozhodol. Myslím, že chcem najprv zistiť, na čo ich plánujú použiť a kam ich vlastne pošlú. Musím sa na to opýtať,“ povedal Trump. Americký prezident povedal, že „nechce, aby došlo k eskalácii“.
Putin oklamal Trumpa a ukázal ho ako slabého
Ukrajina už dlhší čas žiada o rakety Tomahawk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj údajne požiadal Trumpa o ich dodanie počas ich stretnutia minulý mesiac na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Kyjev verí, že tieto strely by Ukrajine umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území, potenciálne až pri Moskve, čo nedávno naznačil aj Zelenskyj v jednom z rozhovorov. Podľa ukrajinského prezidenta by dodatočné zbraňové systémy mohli prinútiť ruského vodcu Vladimira Putina sadnúť si s ním za rokovací stôl.