Dodá Trump Ukrajine rakety Tomahawk? Americký prezident na to odpovedal

Kyjev verí, že tieto strely by Ukrajine umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území, potenciálne až pri Moskve, čo nedávno naznačil aj Zelenskyj.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump uviedol, že je blízko k rozhodnutiu, či poskytne Ukrajine rakety dlhého doletu. Dodal, že sa chce najprv oboznámiť so zoznamom cieľov. Informuje o tom web Euro News.

„V podstate som sa už takmer rozhodol. Myslím, že chcem najprv zistiť, na čo ich plánujú použiť a kam ich vlastne pošlú. Musím sa na to opýtať,“ povedal Trump. Americký prezident povedal, že „nechce, aby došlo k eskalácii“.

Ukrajina už dlhší čas žiada o rakety Tomahawk. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj údajne požiadal Trumpa o ich dodanie počas ich stretnutia minulý mesiac na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Kyjev verí, že tieto strely by Ukrajine umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území, potenciálne až pri Moskve, čo nedávno naznačil aj Zelenskyj v jednom z rozhovorov. Podľa ukrajinského prezidenta by dodatočné zbraňové systémy mohli prinútiť ruského vodcu Vladimira Putina sadnúť si s ním za rokovací stôl.

