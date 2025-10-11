Ruský prezident Vladimír Putin by mohol prehodnotiť svoj postoj k rokovaniam s Ukrajinu, ak bude Kyjev naďalej ničiť ruské rafinérie a zariadenia vojensko-priemyselného komplexu. V rozhovore pre web Espreso TV to povedal ukrajinský novinár Vitalij Portnikov.
„Nie je potrebné hľadať žiadne cesty k prímeriu, ak váš súper nie je pod silným tlakom. Tiež, ak obyvateľstvo tohto súpera necíti, že sú potrebné nejaké kompromisy. Ruské obyvateľstvo nevytvára požiadavky na kompromisy od Putina,“ vysvetlil Portnikov.
Podľa experta ruské obyvateľstvo nemá záujem o ukončenie vojny proti Ukrajine. Rusi namiesto toho v skutočnosti požadujú, aby Putin zničil ďalšie ukrajinské mestá.
Z Kremľa vychádzajú protichodné signály o mierových rokovaniach
„Ruské obyvateľstvo je s vojnou na Ukrajine absolútne spokojné. Keď som videl najnovšie komentáre obyvateľov Belgorodu po výpadku prúdu v ich meste, hlavným motívom tam bola jedna vec – ich úrady im sľúbili vytvorenie šedej zóny. To znamená, že požadujú zabratie ďalšieho územia Ukrajiny a chcú, aby ruská armáda zrovnala so zemou ešte viac ukrajinských miest.“
Portnikov tvrdí, že ak bude Putin pod tlakom, ak sa bude minimálne hovoriť o raketách dlhého doletu Tomahawk, a ak budú pokračovať ukrajinské útoky na ciele na ruskom území, potom šéf Kremľa môže začať uvažovať o rokovaniach. „Len tento tlak musí byť tvrdší,“ skonštatoval Portnikov.