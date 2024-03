Prvé kolo prezidetských volieb by s jasným náskokom vyhral Korčok, prezidentom by sa však nestal

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, no hlavou štátu by sa napokon stal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS).

Korčok ako jasný víťaz

Prieskum bol robený od 23. do 27. februára, a to na vzorke 1 214 respondentov. Podľa neho by Korčoka v prvom kole prezidentských volieb volilo 36 percent respondentov, kým Pellegrinimu by hlas odovzdalo 32,7 percenta opýtaných. Tretiu priečku by obsadil bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorého by podporilo 11,2 percenta voličov.

Za Harabinom by nasledoval predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý by oslovil 4,9 percenta elektorátu. Piate miesto v prieskume patrí kariérnemu diplomatovi Jánovi Kubišovi s podporou 3,2 percenta voličských hlasov. Ďalších 2,7 percenta opýtaných by volilo za prezidenta predsedu strany Aliancia Krisztiána Forróa.

V druhom kole sa karty zamiešajú

Za ním sa umiestnil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s voličskou podporou 2,2 percenta hlasov. O 0,1 percenta hlasov menej, čiže 2,1 percenta, by získal predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Za ním by sa umiestnil historik Patrik Dubovský, ktorého by volili dve percentá opýtaných. Posledné priečky obsadili predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec s volebným ziskom 1,9 percenta a Milan Náhlik zo strany Hlas ľudu, ktorého by v boji o prezidentské kreslo podporilo 1,1 percenta voličov.

V druhom kole volieb by sa proti sebe postavili Korčok a Pellegrini. Víťazne by z tohto súboja vyšiel šéf parlamentu a strany Hlas-SD Pellegrini, ktorého by volilo 51,7 percenta opýtaných. Korčokovi by svoj hlas odovzdalo 48,3 percenta voličov.