V druhom kole prezidentských volieb by podľa prieskumu Focus vyhral Pellegrini, porazil by Korčoka aj Harabina

V druhom kole prezidentských volieb by predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini porazil bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Pellegrini by bol jasný víťaz

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý bol realizovaný od 14. do 21. februára na reprezentatívnej vzorke 1025 respondentov. Výsledky boli predstavené v relácii Na telo.

Ak by sa títo dvaja uchádzači o prezidentský post spoločne ocitli v druhom kole, Pellegrini by získal 54,9 percenta hlasov, kým Korčoka by volilo 45,1 percenta opýtaných. Pellegrini by tiež zvíťazil i v prípade, ak by s ním do druhého kola postúpil ktorýkoľvek iný kandidát.

Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík konštatoval, že v druhom kole bude dôležité to, čo urobia nepostupujúci kandidáti, či niekomu z postupujúcich vyjadria podporu.

Korčok nemá v druhom kole šancu

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) je toho názoru, že Korčok nemá v druhom kole šancu zvíťaziť, poukázal pri tom na to, že už nemá kde nabrať hlasy, hoci Taraba predpokladá, že by ho mohli voliť ľudia, ktorí v prvom kole plánujú podporiť predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča.

Taraba tiež v relácii naznačil možnosť, že by mohla nastať komunikácia medzi Slovenskou národnou stranou (SNS), ktorej predseda Andrej Danko je jedným z prezidentských kandidátov, a ďalším kandidujúcim Štefanom Harabinom.

Reagoval tak na otázku, či je možné, že by sa šéf národniarov vzdal kandidatúry v prospech Harabina (viaceré prieskumy ukazujú, že Harabin by v prvom kole prezidentských volieb skončil na tretej priečke – pozn. SITA).

Šéf envirorezortu vníma prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu komplexne a naznačil, že SNS by mohla podporiť Harabina v prezidentských voľbách, ak by ich on podporil v eurovoľbách.