Koho by volili Slováci v prezidentských voľbách, ak by ich kandidát nepostúpil? Pellegrini sa môže spoľahnúť na Harabina

Do druhého kola prezidentských volieb by podľa posledného prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ postúpili Peter Pellegrini s 39 percentami hlasov a Ivan Korčok s podporou 37,2 percenta.

Agentúra aj zisťovala, koho by voliči neúspešných kandidátov volili v druhom kole prezidentských volieb.

Matovič by mal pod päť percent

Štefana Harabina by v prvom kole volilo 8,1 percenta rozhodnutých voličov. Z týchto voličov by v druhom kole až 64 percent odovzdalo svoj hlas Petrovi Pellegrinimu a 3 percentá Ivanovi Korčokovi. Voliť v druhom kole by neišlo 18 percent voličov Harabina, 12 percent opýtaných odpovedalo, že nevie, nie je rozhodnutých a 3 percentá nechcelo odpovedať.

Z voličov Igora Matoviča (4,8 percenta hlasov v prvom kole), by 54 percent odovzdalo svoj hlas v druhom kole Ivanovi Korčokovi, 29 percent Petrovi Pellegrinimu. Na druhom kole prezidentských volieb by sa nezúčastnilo 15 percent voličov Matoviča.

Jána Kubiša by v prvom kole volili 3 percentá rozhodnutých voličov. V druhom kole by 45 percent z nich volilo Ivana Korčoka, 41 percent Petra Pellegriniho. Nevie alebo nie je rozhodnutých 14 percent voličov Kubiša.

Voliči Forróa by podporili Pellegriniho

Krisztiána Forróa by v prvom kole prezidentských volieb volilo 2,4 percenta rozhodnutých voličov, v druhom kole by títo voliči odovzdali hlas Petrovi Pellegrinimu, a to až 70 percent z nich. Za Ivana Korčoka by hlasovalo 5 percent.

K volebným urnám v druhom kole by neprišlo 15 percent voličov Forróa a 10 percent nechcelo na odpovedať. Z voličov Andreja Danka (2,1 percenta v prvom kole) by až 82 percent dalo v druhom kole volieb svoj hlas Petrovi Pellegrinimu a 18 percent Ivanovi Korčokovi.

Patrika Dubovského by podľa prieskumu v prvom kole volilo 1,9 percenta rozhodnutých voličov a z nich by 60 percent volilo v druhom kole Ivana Korčoka a 14 percent Petra Pellegriniho. Nevedelo alebo nebolo rozhodnutých 22 percent voličov Dubovského a 5 percent deklarovalo, že by voliť v druhom kole prezidentských volieb neišlo.

Komu by dali hlas kotlebovci?

Voliči Mariána Kotlebu (0,9 percenta v prvom kole), by v druhom kole prezidentských volieb volili hlavne Petra Pellegriniho, uviedlo to 72 percent opýtaných, a 28 percent voličov Kotlebu by sa na druhom kole volieb prezidenta nezúčastnilo.

Všetci opýtaní, ktorí by v prvom kole prezidentských volieb hlasovali za Milana Náhlika (0,6 percenta), by volili v druhom kole Ivana Korčoka.

Agentúra AKO realizovala prieskum v čase, keď bol jeden z kandidátov vyradený, preto sa v dátach jeho meno neuvádza. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 12. februára na vzorke tisíc respondentov starších ako 18 rokov.