Progresívne Slovensko si pohoršilo a najviac stúpol aj Matovič. Prieskum ukázal, kto by vyhral voľby

Hnutiu Progresívne Slovensko, aj koaličným stranám Smer-SD a Hlas-SD klesla podpora. Ako ďalej ukázal prieskum volebných preferencií od agentúry AKO, súčasná koalícia by vládu nezložila, ale keby sa spojili všetky opozičné strany, mali by v parlamente tesnú väčšinu.

Agentúra AKO prieskum realizovala pre TV Joj24 na vzorke 1000 respondentov v období od 11. do 19. marca 2025 a otázka znela: „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

„Ak by sa voľby konali v čase konania prieskumu, tak 69,9 percenta opýtaných by vedelo, koho by išli voliť, ďalších 15,3 percenta by nevedelo, koho voliť, 11,3 percenta by nešlo voliť a 3,5 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať,“ zistil prieskum.

Smer-SD stráca na PS iba pol percenta

Voľby by podobne ako pred mesiacom vyhralo Progresívne Slovensko, ale jeho podpora sa znížila o 2,4 percenta.

Druhý Smer-SD by volilo 21,2 percenta respondentov a na progresívcov stráca iba pol percenta. Aj najsilnejšia koaličná strana si však oproti februáru pohoršila, a to o takmer percento. Tretí Hlas-SD mal pred mesiacom 12,5 percenta, tentokrát je to o dve desatiny menej.

Tri strany si polepšili o 1,3 percenta

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si udržalo štvrté miesto a porástlo na 7,8 percenta.

Polepšili si aj ďalšie dva opozičné parlamentné subjekty – piate Matovičovo hnutie Slovensko o 1,3 a siedma strana Sloboda a Solidarita (SaS) o 0,2 percenta. Na šiestom mieste je hnutie Republika, ktoré stúplo rovnako ako matovičovci a hlas by mu odovzdalo 7 percent opýtaných.

Ešte jedna strana si polepšila o 1,3 percenta, je to Maďarská Aliancia, ktorá má podporu 4,4 percenta opýtaných. Slovenská národná strana (SNS) aj Demokrati majú po 4 percentá a Sme rodina 2,4 percenta. Ostatné politické subjekty mali v prieskume menej ako percento.

Kto by zložil vládu?

Keďže SNS je pod piatimi percentami, súčasná koalícia by vzniknúť nemohla. Smer-SD by získal 38 mandátov a Hlas-SD by obsadil 22 parlamentných stoličiek. Ani 12 poslancov Republiky by im k vládnutie nedopomohlo, keďže táto trojica by mala spolu iba 72 poslancov.

Iné je to však na opačnej strane, ale Progresívne Slovensko, KDH a SaS by potrebovali aj Igora Matoviča. Keby sa toto kvarteto spojilo malo by v parlamente tesné väčšinu 78 hlasov. Progresívci by mali v parlamente 39 poslancov, kresťanskí demokrati 14, matovičovci 13 a liberáli 12.

Prieskum agentúry AKO