Progresívci by vo voľbách tesne porazili Smer, Matovičovo Slovensko v prieskume predbehlo SaS

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, hnutie Progresívne Slovensko (PS) by veľmi tesne porazilo Smer-SD. Progresívci by získali 21,7 percenta hlasov, kým Smer by podporilo 21,2 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre JOJ24 zrealizovala agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Dáta boli zbierané od 11. do 19. marca.

Respondentov sa pýtali „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“ Strany im čítali v náhodnom poradí, mohli si vybrať aj nejakú inú. Do parlamentu by sa okrem PS a Smeru dostalo ďalších päť strán.

Pred bránami parlamentu

Na treťom mieste by s podporou 12,3 percenta skončil Hlas-SD. Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 7,8 percenta hlasov, hnutie Slovensko, ktoré by získalo 7,3 percenta hlasov a hnutie Republika, ktoré by volilo sedem percent respondentov. Do parlamentu by sa ešte dostala strana Sloboda a Solidarita (SaS), získala by 6,6 percenta voličských hlasov.

Pred bránami Národnej rady (NR) SR by skončila Maďarská aliancia, ktorú by volilo 4,4 percenta opýtaných. Do zákonodarného orgánu by nezasadli ani Demokrati, ktorí by získali štyri percentá hlasov. Rovnaký volebný zisk by mala aj súčasná koaličná Slovenská národná strana (SNS). Nasledujú hnutie Sme rodina s 2,4 percentami, Zdravý rozum s pol percentom, Národná koalícia s 0,3 percentami a Kotlebovci – ĽSNS, ktorí by získali 0,2 percenta voličských hlasov.

Zostavenie koalície

Temer 70 percent respondentov sa vyjadrilo, že vedia, koho by volili. Čosi vyše 11 percent by voliť nešlo, 15,3 percenta nevedelo, komu by odovzdalo svoj hlas a 3,5 percenta opýtaných nechcelo odpovedať. Po prepočítaní hlasov na mandáty v NR SR by PS získalo 39 kresiel v zákonodarnom zbore. Smer by mal o jedno menej, teda 38. Hlas by v parlamente reprezentovalo 22 poslancov. Kresťanskí demokrati by v NR SR mali 14 zástupcov, hnutie Slovensko o jedného menej. Republika aj SaS by mali zhodne po 12 poslancov.

„Keďže podľa tohto prieskumu by strana SNS neprešla do parlamentu, tak by strany súčasnej koalície Smer-SD (38 mandátov) a Hlas-SD (22 mandátov) potrebovali na zostavenie koalície ďalšieho koaličného partnera. Republika by mala 12 mandátov–na zostavenie koalície by to nestačilo,“ uvádza sa v prieskume (tieto tri politické subjekty by mali spolu 72 poslancov, čo nie je ani polovica zákonodarného zboru – pozn. SITA). Opozičné strany by väčšinu mohli dosiahnuť, no museli by sa spojiť všetky, od PS cez KDH a SaS až po hnutie Slovensko. Spolu by disponovali 78 mandátmi, čo je pomerne tesná väčšina v parlamente.