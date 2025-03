Smer-SD alebo Progresívne Slovensko? Najnovší prieskum ukázal, kto by vyhral voľby

Ak by sa voľby konali v polovici marca, vyhrala by ich strana Smer-SD s 23,1 percentami. Za Smerom-SD by nasledovalo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 22,2 percenta opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry SANEP pre TA3. Rozdiel medzi dvoma najsilnejšími stranami by tak bol len jedno percento.

Na treťom mieste by vo voľbách s väčším odstupom skončila strana Hlas-SD, ktorú by volilo 9,9 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 13. do 19. marca na vzorke 2 300 respondentov.

Z prieskumu vyplynulo, že do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie so 7,4 percentami, a rovnako aj hnutie Republika, ktorému by svoj hlas dalo 7,1 percenta voličov. Stranu Sloboda a Solidarita by volilo 6,1 percenta opýtaných a hnutie Slovensko 5,8 percenta respondentov.

Do parlamentu by sa, naopak, nedostali Demokrati (4,4 %) ani Maďarská aliancia-Szövetség (3,7 %). Rovnako to platí aj pre koaličnú Slovenskú národnú stranu, ktorú by volilo 3,5 percenta opýtaných. Hnutie Sme rodina by získalo 3,1 percenta hlasov voličov.