Progresívci by vo voľbách predbehli Smer, na treťom mieste by sa ocitla koaličná strana Hlas

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici augusta, zvíťazilo by Progresívne Slovensko, ktoré by predbehlo Smer-SD. Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, progresívci by získali 23,1 percenta hlasov oproti druhému Smeru, ktorý by podporilo 22,4 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo spolu šesť politických subjektov. Na treťom mieste by podľa prieskumu skončil Hlas-SD, ktorý by volilo 14,3 percenta respondentov.

Nasledujú Republika (7 %), KDH (6,2 %) a strana Sloboda a Solidarita (5,8 %). Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu ostali Demokrati (4,5 %), koalícia vedená hnutím Slovensko (4,4 %), Sme rodina, Maďarská aliancia a momentálne koaličná Slovenská národná strana (všetky 3,2 %).

Agentúra prieskum robila v dňoch 8. až 12. augusta na vzore 1 044 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Vzorka bola reprezentatívna z hľadiska veku, pohlavia, kraja alebo národnosti.