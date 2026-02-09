Program pre jednorodičov sa už rozbehol, úspešne zaradení klienti môžu získať príspevok až 200 eur – VIDEO

Za prvý týždeň od spustenia projektu na pomoc pre osamelých rodičov sa do programu prihlásilo 230 jednorodičov. Osamelí rodičia môžu o pomoc so svojou životnou situáciou požiadať v 46 poradniach, kde sú im k dispozícii sociálni pracovníci, právnici či psychológovia.
Od februára sa k nim pridali aj dve nové pozície zamerané práve na jednorodičov – sprievodca osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažér prípadu. V pondelok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) aj za účasti predstaviteliek neziskových organizácií, s ktorými rezort na projekte spolupracuje.
Podrobnosti projektu
„Pôjde o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude financovaný celý z eurofondov. Inštitút pre výskum práce a rodiny bude počas dvoch rokov vyhodnocovať výsledky tohto projektu a na základe analýz nastavíme ďalšie doplňujúce opatrenia pomoci pre jednorodičov a prípadne aj legislatívne zmeny,“ priblížil minister.
Tomášovo ministerstvo odštartuje nový program pre osamelých rodičov, pomoc nájdu v 46 poradniach
Doplnil, že za prvý týždeň od spustenia programu sa do neho prihlásilo 230 klientov. Tomáš prízvukoval, že prihlásenie do programu je dobrovoľné a po preverení môžu byť jednorodičia zaradení do projektu od nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Osamelí rodičia, ktorí budú zaradení do programu, môžu získať motivačný príspevok od 100 do 200 eur v závislosti od počtu detí.
„O tento príspevok si bude môcť jednorodič požiadať v treťom mesiaci účasti v programe,“ uviedol Tomáš s tým, že príspevok mu bude potom od tretieho mesiaca vyplácaný až do ukončenia účasti v programe. Do programu sa môže prihlásiť na jeden rok. Príspevok má slúžiť ako podpora, kým sa osamelý rodič aktívne zapája do ročného programu v rámci národného projektu.
Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Rezort na projekte spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na pomoc osamelým rodičom, ako sú neziskové organizácie Jeden rodič a Centrum Slniečko a občianske združenie My mamy. Financovaný je z európskych fondov, vyčlenených na projekt je podľa Tomáša vyše päť miliónov eur. Minister priblížil, že projekt je určený pre tých rodičov, ktorí vychovávajú deti bez životného partnera. Doplnil, že nárok záujemcov na účasť v programe posúdia odborníci v poradni.
V jednorodičovských domácnostiach žije na Slovensku viac ako pol milióna detí, pomoc od štátu stále nedostávajú - ROZHOVOR
„Životná situácia osamelého rodiča sa vždy posudzuje individuálne. Na to sú tí sociálni pracovníci plus manažéri prípadov jednotlivých jednorodičovských rodín. Jednoduchý model na jednorodičovsto neexistuje,“ doplnila Eva Marková z neziskovej organizácie Jeden rodič.
Do projektu sa môžu osamelí rodičia zapojiť v 46 poradniach komplexnej pomoci po celom Slovensku. Ako priblížil minister práce, tieto pracoviská kopírujú úrady práce, avšak nie sú ich súčasťou, ale ide o samostatné pracoviská.