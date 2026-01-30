Tomášovo ministerstvo odštartuje nový program pre osamelých rodičov, pomoc nájdu v 46 poradniach

Ako ešte v októbri pri predstavení projektu informoval rezort práce, zapojenie do projektu je dobrovoľné.
Zuzana Čavajdová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
MPSVR SR: Nová výška 13. dôchodkov
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od 1. februára spúšťa nový program na pomoc samoživiteľom a osamelým rodičom. Pomoc tieto skupiny rodičov budú môcť nájsť v 46 rodinných poradniach komplexnej pomoci po celom Slovensku, kde im budú k dispozícii okrem iných aj sociálni pracovníci, právnici či psychológovia. Pribudnú tiež dve nové pozície zamerané práve na osamelých rodičov. Na štvrtkovej hodine otázok v Národnej rade (NR) SR o tom hovoril minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Sedem základných pracovných pozícií

„V týchto poradniach máme zriadených sedem základných pracovných pozícií – sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ, terénny pracovník, pracovník prvého kontaktu a koordinátor,“ priblížil Tomáš. Súčasťou poradní budú aj dve nové pozície zamerané práve na takzvaných jednorodičov. Ide o sprievodcu osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažéra prípadu. Ako doplnil minister práce, kým pozíciu sprievodcu obsadzujú v každej zo 46 poradní, manažérov zaradia do približne polovice.

„Od 1. februára budú môcť jednorodičia navštevovať poradne, aj keď nie všetky pozície sú obsadené, ale to nie je problém, lebo v projekte je napísané, že kto sa prihlási v rámci mesiaca, tak od toho ďalšieho mesiaca je zaevidovaný v našom programe,“ uviedol Tomáš s tým, že do polovice februára by mali byť všetky pozície obsadené. Spresnil, že záujemcovia, ktorí sa nahlásia vo februári, budú do národného programu zaradení od marca. Program pre jednorodičov bude trvať jeden rok, celý pilotný projekt je naplánovaný na dva roky, dodal Tomáš.

Zapojenie do projektu je dobrovoľné

Rezort na projekte spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na pomoc osamelým rodičom, ako sú neziskové organizácie Jeden rodič a Centrum Slniečko a občianske združenia My mamy. Projekt je financovaný z eurofondov.

Ako ešte v októbri pri predstavení projektu informoval rezort práce, zapojenie do projektu je dobrovoľné. Podľa ministerstva to má posilniť motiváciu osamelých rodičov aktívne pracovať na zlepšení svojej situácie, zároveň tak chce rezort minimalizovať riziko zneužívania pomoci.

Súčasťou projektu má byť aj poskytnutie motivačného príspevku, ktorý bude vyplácaný z eurofondov a jeho výška bude závisieť od počtu detí v rodine – 100 eur mesačne na jedno dieťa, 150 eur na dve deti a 200 eur na tri a viac detí. Tento príspevok má slúžiť ako podpora, kým sa osamelý rodič aktívne zapája do ročného programu v rámci národného projektu.

Viac k osobe: Erik Tomáš
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDMinisterstvo práceMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRNárodná rada SR
Okruhy tém: Eurofondy Minister práce a sociálnych vecí

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk