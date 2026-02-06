Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov

Bez problémov to zvláda len necelých 17 % Slovákov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu športovo ladeného obchodného centra oc tehelko*. Najčastejšou prekážkou je pritom nedostatok pracovného voľna počas leta, ktoré trápi viac než 40 % rodičov. Pri riešení starostlivosti o deti v období letných prázdnin najčastejšie pomáhajú starí rodičia, čo uvádza až 56 % respondentov, nasleduje čerpanie dovolenky zo strany rodičov a dennými tábormi si vypomáha takmer štvrtina opýtaných Slovákov. oc tehelko, nachádzajúce sa v blízkosti Národného futbalového štadióna, preto reaguje na aktuálne potreby rodín a prináša výstavu letných a denných táborov z celého Slovenska s názvom „Vyber si svoj tábor“. Podujatie sa uskutoční 7. – 8. februára 2026 priamo v priestoroch oc tehelko na Tehelnom poli a je určené všetkým rodičom, ktorí hľadajú pre svoje deti zmysluplný a zaujímavý program na leto či jarné prázdniny.
Cena a vzdialenosť od domova sú rozhodujúce
Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného obchodným centrom oc tehelko v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE* zohráva pri výbere tábora kľúčovú úlohu cena – ako najdôležitejšie kritérium ju uvádza až 65 % Slovákov. Nasleduje vzdialenosť od domova (takmer 40 %), možnosť ísť na tábor spolu s kamarátom (30 %) a štvoricu uzatvára tematické zameranie tábora, ktoré je určujúce pre viac ako štvrtinu opýtaných (27 %). Tieto a mnohé ďalšie kritéria zohľadňujú aj účastníci plánovanej výstavy táborov, ktorá sa uskutoční už tento víkend v oc tehelko.
Počas najbližšieho víkendu tak na všetkých návštevníkov obchodného centra na Tehelnom poli čaká jedinečná ponuka tematicky najrôznejších táborov, v rámci ktorej si vyberie skutočne každý.
Vyberú si športovci, malí vedátori ale aj milovníci histórie či Harryho Pottera
Rodinné podujatie v podobe výstavy táborov v oc tehelko spája rodičov, deti a organizátorov letných aj denných táborov na jednom mieste – osobne a bez zdĺhavého hľadania na internete sa tak návštevníci pri jednotlivých prezentačných stánkoch dozvedia všetko potrebné o jednotlivých programoch, vekových kategóriách aj samotnom prihlásení. Zároveň si môžu porovnať viacero táborov naraz a vybrať tak ten najlepší, ktorý spĺňa a zohľadňuje potreby ich rodiny a dieťaťa. Medzi hlavné lákadlá výstavy patrí napríklad tematicky zameraný tábor Zážitky z inej galaxie, ponúkajúci deťom a tínedžerom leto plné pohybu, dobrodružstva a smiechu. V ich ponuke sú tematické tábory ako Harry Potter a Strážcovia galaxie. Pre malých i veľkých vedátorov sa zase ponúka zážitkový vedecký tábor s názvom VESELÁ VEDA a nevšednou voľbou je napríklad aj stredoveký tábor Arkona SK, určený pre všetkých odvážnych bojovníkov a bojovníčky vo veku už od 4 do 10 rokov. Tábor sa koná priamo pod Ľupčianskym hradom a deti si v rámci neho precvičia aj lukostreľbu, boj s mečom, tradičné remeslá či aktivity s historickou atmosférou. Počas pobytu sa môžu zároveň tešiť aj na zvieratká, jazdu na poníkoch či sokoliarske vystúpenie.
Pre deti, ktoré by sa počas voľna rady zdokonalili v angličtine sa ponúka napríklad tábor s názvom My Brain Academy. Jazyková škola s celoslovenskou pôsobnosťou a takmer 15-ročnou históriou prináša deťom anglické komunikačné denné tábory už počas jarných prázdnin. Deti od 6 do 11 rokov čaká 10 hodín anglických komunikačných klubov, hry, športové a kreatívne aktivity aj workshopy, a to všetko v angličtine pod vedením certifikovaných lektorov.
Celkovo výstava ponúka široké spektrum rôzne zameraných vystavovateľov, ktorých spája jedno – zážitky plné fantázie, objavovania a dobrodružstva. „Sme veľmi radi, že môžeme rodičom a ich deťom už tento víkend v priestoroch nášho obchodného centra ponúknuť jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne s organizátormi táborov a získať tak všetky dôležité informácie na jednom mieste. Naším cieľom je uľahčiť rodinám výber letného tábora a predstaviť pestrú ponuku kvalitných programov, ktoré deťom prinesú nezabudnuteľné zážitky,“ informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Vstup na výstavu je bezplatný a účasť na podujatí rodinám spríjemnia aj rôzne sprievodné aktivity pre deti. Navštívte už tento víkend oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna a vyriešte už teraz svoju dilemu, aké zážitky pripravíte pre svoje ratolesti počas leta, prípadne počas jarných prázdnin. Zakrúžkujte si vo svojom rodinnom kalendári 7. až 8. február a navštívte jedinečnú výstavu, ktorá ulahodí aj tým najnáročnejším. Viac informácií o podujatí nájdete aj TU.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, vo februári 2026
Informačný servis