Odevná banka má zmysel, za prvý rok fungovania pomohla vyše dvom tisíckam rodín – VIDEO, FOTO

Projekt Odevná bankaNadácie pre deti Slovenska má za sebou prvý rok fungovania. Za tento čas pomohol viac ako dvom tisíckam rodín, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Rodinám po celom Slovensku poslali takmer 10-tisíc balíkov s noseným oblečením, čo predstavuje viac ako 38 ton textilu, ktorý tak zároveň dostal druhú šancu na využitie.
Odevná banka vznikla ako reakcia na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností a potrebu adresnej materiálnej pomoci. Darcovia môžu na pobočku v Bratislave priniesť čisté nosené oblečenie v dobrom stave. Tu ho zamestnankyne vytriedia podľa veľkosti a funkčnosti a následne zašlú v balíkoch priamo rodinám v núdzi, ktoré o takúto pomoc požiadajú.
Odevná banka má veľký zmysel
„Za prvý rok fungovania sa potvrdilo, že Odevná banka má veľký zmysel,“ uviedol Ondej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska. Vďaka projektu a solidarite darcov sa podľa neho darí zmierňovať dôsledky chudoby a prinášať adresnú pomoc tým, ktorí to potrebujú. Pomoc rodinám v núdzi je zároveň dôstojná. „Preto posielame balíky domov, aby rodičia nemuseli čeliť stigme, ktorá sa často spája s návštevou charitatívnych zariadení,“ vysvetlil.
Na základe posledného sčítania obyvateľstva z roku 2021 žije na Slovensku viac ako 180-tisíc neúplných rodín so závislými deťmi, v ktorých vyrastá viac ako 310-tisíc detí. Až 46,4 percenta jednorodičovských rodín je pritom ohrozených chudobou. Väčšinu z nich, približne 90 percent tvoria ženy. Podľa prieskumu spoločnosti Uniqa štyri z desiatich neúplných rodín nemajú finančnú rezervu na nečakané výdavky.
Podľa skúseností Odevnej banky značná časť jednorodičovských rodín žije na hranici chudoby a ich priemerný príjem 1000 až 1200 eur mesačne výrazne zaostáva za bežnými rodinami. Po zaplatení bývania a základných potrieb disponujú tieto rodiny len niekoľkými desiatkami eur mesačne. Mnohé navyše čelia spoločenskému odsúdeniu a systémovým bariéram pri hľadaní práce alebo žiadostiach o podporu.
Finančná zbierka
Odevná banka pravidelne podporuje desať krízových a komunitných centier a spolupracuje aj s detskými domovmi. V ďalšej etape svojho fungovania chce zvýšiť svoje kapacity, pretože aktuálne priestory už nepostačujú rastúcemu dopytu po pomoci. Svoje fungovanie chce zefektívniť tiež rozšírením pracovných úväzkov zamestnankýň, ktoré sú rovnako jednorodičkami. Aj preto v týchto dňoch spúšťa finančnú zbierku.
Prípadní darcovia nájdu všetky dôležité informácie o možnostiach podpory na webe Odevnej banky. Zbierku má podporiť aj plánovaný bazár s módnymi kúskami od slovenských influencerov, ktorý pripravujú začiatkom novembra. Celý projekt funguje aj vďaka Slovak Parcel Service, ktorá bezplatne doručuje balíky s oblečením z Odevnej banky rodinám po celom Slovensku.