V jednorodičovských domácnostiach žije na Slovensku viac ako pol milióna detí, pomoc od štátu stále nedostávajú - ROZHOVOR

Na Slovensku tvoria jednorodičovské domácnosti veľkú časť populácie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ukázalo, že v našej krajine je približne 25 percent jednorodičovských domácností, v ktorých žije 800-tisíc ľudí. V rodinách s jedným rodičom žije viac ako pol milióna detí.

V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdila zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič Eva Marková. „Tým, ako to je zavedené u nás na Slovensku alebo v súdnictve, tak deti sú väčšinou prideľované matkám do starostlivosti. Viacej máme percent žien matiek na čele jednorodičovskej domácnosti,” priblížila.

Viac žien je na čele jednorodičovských domácností

Podľa výsledkov z posledného sčítania obyvateľstva z roku 2021, až 84 percent žien je na čele jednorodičovskej domácnosti, zatiaľ čo 16 percent mužov je hlavou jednorodičovskej rodiny.

„Najčastejšie s čím sa jednorodičia stretávajú, tak to je osamelosť a časová tieseň. Tým, že vlastne deň má len 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku ste stále na tú celú situáciu sám, bez možnosti oddychu. Rovnako ste aj pod ekonomickým tlakom, keďže je len jeden príjem a to výživné buď nechodí vôbec, alebo nechodí načas,” vysvetlila Marková situáciu jednorodičov.

Starať sa o všetko sám je nad ľudské sily

Jednorodičia sa podľa jej slov necítia sami preto, že by nemali nejaké životné schopnosti, ale z dôvodu že sú sami na vedenie domácnosti, ako aj na starostlivosť a výchovu detí. Marková aj zo svojich vlastných skúseností jednorodiča pripustila, že starať sa o všetko sám je nad ľudské sily.

„Vy musíte zabezpečiť všetko čo sa týka zdravia, výchovy, domácnosti, aj ekonomicky zarobiť peniaze pre tú rodinu. Potom si musíte nájsť adekvátnu prácu, lenže keď bývate napríklad v regióne alebo nemáte nejaké dobré materiálne zabezpečenie z rodiny, že rodina vám nepomáha, tak naozaj to neviete zvládnuť. Čiže toto je ten najväčší problém, že tí ľudia potrebujú pomoc zvonka,” pokračuje zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič.

Na základe práce s takýmito domácnosťami potvrdila, že jednorodičia chcú zmenu, chcú sa dostať z toho jednorodičovstva, aby to bolo len obdobie. „Preto si myslím, že by bolo na mieste, aby štát, samospráva, ale aj spoločnosť priniesla v podstate také komplexné riešenie práve pre tieto rodiny,” pokračuje.

Žiadna definícia, žiadna pomoc

Na Slovensku v súčasnosti nemáme v zákone ani definíciu jednorodiča alebo teda osamelého rodiča. Kým táto definícia nebude zavedená, štát, samospráva, súkromné firmy ani spoločnosť nedokážu priniesť systémové riešenia pre osamelých rodičov.

„My máme zadefinovaných ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, mamičky na materskej, ale nemáme zadefinovaného práve tohto osamelého rodiča alebo teda ľudí žijúci v tej jednorodičovskej domácnosti. A potom nám vzniká na to problém, že toto sú ľudia mimo súčasného sociálneho systému a musia si pomôcť sami, sú odkázaní iba na svoje schopnosti, zručnosti alebo na blízku rodinu,” doplnila pre tlačovú agentúru SITA Eva Marková.

Zároveň pripustila, že súčasné vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za posledných 5 rokov prejavilo najväčší záujem pomôcť jednorodičom. Nezisková organizácia Jeden rodič sa zúčastnila rokovania s rezortom práce, kde sa dohodli na potrebe zaviesť do zákona definíciu osamelého rodiča. Rovnako diskutovali o zavedení systémovej podpore vo formách odborných služieb, sprevádzania či príspevkov, ktoré jednorodičovskej rodine pomôžu prekonať náročné obdobie.

Kto všetko je jednorodič?

Tým, že na Slovensku presnú definíciu jednorodiča nemáme, organizácia Jeden rodič sa pri svojej definícií, ktorú používa pri pomoci, inšpirovala európskymi štátmi.

„Jednorodič je dospelá osoba, ktorá sa sama bez inej pomoci a podpory inej dospelej osoby stará o výchovu svojho nezaopatreného dieťaťa alebo nezaopatrených detí. V tejto domácnosti žije sama bez inej ďalšej dospelej osoby,” uviedla Eva Marková.

Osamelým rodičom môže tiež byť aj súdom zverený opatrovník, alebo vdovec či vdova alebo nejaká slobodná mamička/otecko. Jednorodičom sa môže stať aj starý otec alebo stará mama, ktorému boli súdom zverené deti do starostlivosti, a on alebo ona sa sám stará o nezaopatrené deti.

Marková pripustila, že na Slovensku existujú aj takéto jednorodičovské domácnosti. Pripustila, že starí rodičia starajúci sa o svoje vnúčatá to majú náročné, keďže už nemajú dostatok energie na výchovu dieťa, majú zdravotné ťažkosti, a často je tam aj nedostatok financií.

V rozhovore s Evou Markovou sa dozviete viac o:

chudobe a finančných problémoch v jednorodičovských domácnostiach

fyzickom a psychickom zdraví jednorodičov

starostlivosti o deti ako osamelý rodič

dopade jednorodičovstva na deti

neziskovej organizácie Jeden rodič a jej činnosti

ako môže spoločnosť individuálne alebo koletívne pomôcť jednorodičom

ktoré zahraničné projekty na pomoc jednorodičom by mohlo Slovensko zrealizovať aj u nás

aká bude budúcnosť jednorodičov na Slovensku

čo majú robiť jednorodičia, ak sa cítia osamelo alebo zúfalo vo svojej situácií

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify