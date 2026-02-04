Rodičia chceli zarobiť na chorom bábätku aj zlomenina za 1,2 milióna. Poistní podvodníci vymýšľajú naozaj neuveriteľné príbehy

Kuriózny prípad v havarijnom poistení, nový fenomén v cestovnom poistení, zneužitie ročného syna na podvod, „krádež“ notebooku či uplatnenie náhrady 1,2 milióna eur za zlomeninu nohy. A to je len zlomok neuveriteľných vymyslených príbehov, ktorých úmyslom bolo získať poistné plnenie a následne peniaze do svojho vačku. Nie vždy však všetko vyjde podľa plánu a bolo to tak napríklad aj v prípade muža, ktorý urobil zo 6-tisícovej škody viac ako 37-tisícovú.
Ako priblížila Allianz – Slovenská poisťovňa rok 2025 priniesol nové historické maximá v odhaľovaní poisťovacích podvodov. Ich počet medziročne stúpol o 46 percent na 8 253 a suma po prvý raz prekročila magickú 20-miliónovú hranicu, keď jej vyšetrovatelia odhalili pokusy o podvod za viac ako 23 miliónov eur, čo predstavuje medziročne plus 18 percent. „Rástol nielen počet pokusov, ale aj ich sofistikovanosť,“ hodnotí poisťovňa.
V poistení podnikateľov stúpol počet odhalených podvodov medziročne o 73 percent a dosiahol sumu 4,3 milióna eur. V priemysle odhalili vyšetrovatelia poisťovne podvody za takmer 4,8 milióna eur a v rámci regiónov Allianz odhalil najväčší počet podvodov v okresoch Bratislava, Nitra, Žilina, Prešov, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Martin, Prievidza, Senec, Dunajská Streda, Trenčín, Levice a Galanta.
AI nástroje a osvedčený „detektor lži“
Allianz za posledné viac ako dve dekády ochránil pred neoprávneným vyplatením vyše 138 miliónov eur a vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností poisťovne Jaroslava Kováčiková skonštatovala, že rok 2025 priniesol prudký nárast podvodného správania takmer vo všetkých oblastiach.
„V poistení vozidiel klienti čoraz častejšie upravujú priebeh nehody, no moderné technológie nám umožňujú tieto manipulácie rýchlo odhaliť. Množia sa aj podozrenia zo zodpovednosti servisov či škody spôsobené zamestnancami. Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) si všímame častejšie výmeny zavinenia, aby získali odškodné obaja účastníci nehody. V životnom poistení narážame na zatajovanie zdravotného stavu a v cestovnom poistení sa objavujú falošné doklady či zneužitie identity,“ priblížila.
Trend prudkého rastu podvodov sa podľa Allianzu zrýchlil najmä od pandémie koronavírusu a za rekordným počtom aj výškou odhalených podvodov stoja okrem rastúcich výšok poistných plnení aj posilnenie tímu vyšetrovateľov a detektívov a väčší počet prešetrených škôd. Vyšetrovatelia sa s rozvojom nových technológií a príchodom umelej inteligencie stretávajú s novými a kreatívnymi spôsobmi pokusov o podvod.
Ako informovala poisťovňa, v boji s rastúcim množstvom podvodov jej špecialistom pomáhajú digitálne a AI nástroje na ich odhaľovanie a jedným z nich je účinný meteo nástroj, ktorý využíva vysoko presné dáta zo satelitov a radarov a vyšetrovateľom pomáha overiť, či sa v danom čase a lokalite vyskytoval silný vietor, blesky či iný živel.
V odhaľovaní podvodov pri vozidlách, ktorých je najviac, je zas veľkou pomocou technológia čítania dát z riadiacej jednotky auta pri dopravnej nehode.
„Pri privátnom majetku a pri škodách z poistenia osôb nám aj naďalej pomáha osvedčený nástroj známy ako ‚detektor lži‘, ktorý s podporou umelej inteligencie pracuje s vrstvenou analýzou hlasu. Finálne rozhodnutie o výsledku šetrenia však nakoniec urobí človek,“ uviedla Kováčiková.
Vraj nestihol dobrzdiť…
Pri odhaľovaní podvodov pri autách zohrávajú rozhodujúcu úlohu analytické a digitálne nástroje pri čítaní dát z riadiacich jednotiek a dáta umožňujú expertom vidieť nehodu z iného uhla pohľadu, čo potvrdil aj kuriózny prípad nehody elektrického športového auta.
Najprudší medziročný nárast podvodov bol v havarijnom poistení, keď ich počet, rovnako aj hodnota stúpli o 78 percent na 2,34 milióna eur. Výška podvodov v povinnom zmluvnom poistení (PZP) stúpla o 73 percent na 3,55 milióna eur.
Poistený tvrdil, že pri večernej jazde nestihol dobrzdiť a narazil do auta, ktoré pred ním prudko zabrzdilo. Ku škode, ktorá sa blížila k hranici 35-tisíc, predložil kompletnú požadovanú dokumentáciu.
„Analýzou dát z riadiacej jednotky sme zistili, že vozidlo narazilo hneď dvakrát a pri druhom náraze dokonca zrýchľovalo z nulovej rýchlosti bez brzdenia. Analýza dát riadiacej jednotky, tzv. EDR technológia jasne preukázala manipuláciu s priebehom nehody a poistné plnenie sme zamietli,“ opísal Vojtech Kosík, koordinátor špeciálnych činností Allianzu.
„Krádež“, zneužitie identity a zlomenina za 1,2 milióna
Allianz v minulom roku zaznamenal aj tri prípady s vrátenou elektronikou. „Klient nahlásil krádež notebooku v Ríme a doložil aj policajnú správu a doklad o zakúpení približne 10 dní pred krádežou, ale preverovaním sme zistili, že elektroniku krátko po ‚krádeži‘ vrátil do e‑shopu a peniaze dostal späť,“ priblížil Kosík jeden z príbehov s tým, že v tomto prípade išlo o podvod za 1 300 eur.
V roku 2024 sme v cestovnom poistení podvody nezaznamenali, vlani sme však tomto segmente uchránil skoro 1,1 milióna eur.
V cestovnom poistení Allianz minulý rok zaznamenal aj krádež identity, keď si poistený nárokoval preplatenie ošetrenia v dánskej nemocnici a predložil aj doklad za 1 300 eur. „Overením priamo v nemocnici sme zistili, že takýto pacient u nich nebol a uvedený ‚ošetrujúci lekár‘ tam vôbec nepracuje. Keď sme klienta kontaktovali, potvrdil, že v Dánsku nikdy nebol a ani si neuzatvoril cestovné poistenie. Jeho osobné údaje boli podľa všetkého zneužité,“ uviedla Kováčiková.
Zaujímavý je aj príbeh klienta, ktorý utrpel zlomeninu v USA. „Akonáhle nemocnica zistila, že má zdravotné poistenie bez limitu, uplatnila si náhradu vo výške 1,2 milióna eur,” uviedol Kosík s tým, že po prešetrení si nakoniec nemocnica uplatnila náklady v hodnote 100-tisíc eur.
Kosík však jedným dychom upozornil, že v USA mnohí nemajú uzatvorené zdravotné poistenie a ak nemocnice vidia, že klient má v rámci svojho poistenia neobmedzené krytie, dokážu často vymáhať vysoké sumy.
Rodičia chceli zarobiť na chorom bábätku
Asi najšokujúcejšie je konanie rodičov, ktorí na spáchanie podvodu zneužili svojho len ročného syna. „Otec uzatvoril životné poistenie pre malého syna s nadštandardne vysokou sumou 50-tisíc eur na kritické choroby. Krátko po uplynutí čakacej doby nahlásil ochorenie – úplnú stratu sluchu a sedemdňovú hospitalizáciu. Šetrením sme zistili, že ochorenie bolo zistené už po narodení dieťaťa pri bežných vyšetreniach, no rodičia ju v dotazníku zamlčali a u lekára – špecialistu ju začali riešiť až po uzatvorení poistky a uplynutí čakacej doby,“ hovorí Kosík.
V poistení osôb sme v minulom roku odhalili viac ako 2 300 podvodov za viac ako 4,3 milióna eur, čo je 37-percentný medziročný nárast a nad podvodnými úrazmi tentoraz prevažovali choroby. Dosiahli až 2,9 milióna eur a tvorili 68 percent zo sumy odhalených podvodov.
Škoda šesťtisíc namiesto 37-tisíc eur
Posledným je príbeh klienta, ktorý si robil zálusk na 37-tisíc eur. „Nahlásil, že pri požiari v byte pod ním prenikol dym cez otvorené okno, zadymil a poškodil nábytok, zariadenie aj dva notebooky a škodu vyčíslil na viac ako 37-tisíc eur,“ priblížil Kosík začiatok „rozprávky“.
Ako to však bolo naozaj? Obhliadka ukázala len mierne zadymenie starého, opotrebovaného nábytku a klient podľa slov Kosíka navyše nevedel predložiť doklady o nadobudnutí notebookov a tvrdil, že ich dal pred obhliadkou ekologicky zlikvidovať, no bez jediného dokladu.
„Po preverení svoj nárok na notebooky stiahol a priznal, že rozsah škody značne navýšil a nakoniec sme mu uhradili preukázané oprávnené výdavky za dekontamináciu bytu vo výške zhruba 6-tisíc eur,“ zakončil Kosík.
V poistení privátneho majetku sme zaznamenal nárast počtu podvodov o 39 percent na vyše 2 400 za viac ako 2,7 milióna eur.