Prezidentka Čaputová poverí víťaza volieb zostavením vlády, urobí tak aj keby vyhral Ficov Smer-SD

Prezidentka Zuzana Čaputová poverí víťaza volieb zostavením vlády.

Ústavná tradícia

Urobí to aj keby to bol predseda strany Smer-sociálna demokracia Robert Fico. Hlava štátu to uviedla v relácii V politike televízie TA3. Poverenie víťaza volieb zostavovaním vlády je podľa nej ústavná tradícia. Zdôraznila, že je to i prejav rešpektu voči voličstvu, ktoré si ho zvolilo.

Prezidentka považuje za nesmierne dôležité, aby ľudia využili svoje demokratické právo a išli voliť. Dodala, že po voľbách vždy bude časť ľudí sklamaná. Vláda, ktorá vzíde z volieb, by podľa nej mala chápať, že má zodpovednosť za celú krajinu.

Vysoká miera frustrácie

Na Slovensku je podľa prezidentky cítiť vysokú mieru frustrácie a sklamania. Dodala, že to súvisí s mnohými krízami, ktorým sme v uplynulých rokoch čelili.

„Politika sa akoby zredukovala na boj na zlikvidovanie nepriateľa,“ povedala. Uviedla tiež, že konflikt k politike patrí, no tu sa politika stala konfliktom. Zdôraznila, že problematické je, že konflikt sa spomedzi politikov preniesol na občanov. Podčiarkla tiež, že politik musí slúžiť všetkým, nielen svojim priaznivcom, nemôže ignorovať ostatných.