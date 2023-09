Viacero obvodov by podľa politológa zlepšilo slovenský volebný systém, posilniť by sa malo aj „krúžkovanie“

Slovenský volebný systém pre voľby do Národnej rady (NR) SR by mohlo zlepšiť zavedenie viacerých volebných obvodov, namiesto existujúceho jedného volebného obvodu, myslí si politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

„Uvedomujem si, že len nedávno prijal parlament úpravu Ústavy a toto nastavenie tam ukotvil vo väčšej právnej sile, ako to bolo doteraz. Chápem to ale ako paradoxnú situáciu, keďže napríklad OĽaNO malo vo volebnom programe pre voľby v roku 2020 zavedenie ôsmych volebných obvodov. Dokonca v roku 2016 kládol tento subjekt vo svojom programe ešte výraznejší dôraz na regionálne zastúpenie a operoval aj s pojmom ako je zmiešaný volebný systém. Inak na tom nebola v roku 2020 ani strana Za ľudí, ktorá chcela napríklad vstúpiť aj do štruktúry kandidátnych listín reflektujúc práve regionálnosť,“ uviedol Bardovič v rozhovore pre agentúru SITA.