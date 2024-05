Viaceré vlaky medzi Partizánskym a Prievidzou vypadli pre práce na trati, vrátane rýchlikov

Železničnú osobnú dopravu v týchto dňoch obmedzili aj výluky na hornom Ponitrí medzi Partizánskym a Prievidzou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za vlaky zaviedla tradične náhradnú autobusovú dopravu, pričom vopred avizovala predbežné meškanie vlakov v súvislosti s obmedzeniami v trvaní asi 25 minút.

Pre výlukové práce na úseku Zemianske Kostoľany – Veľké Bielice v stredu od rána nešli na úseku Bystričany – Veľké Bielice štyri osobné vlaky medzi Prievidzou a Topoľčanmi. Na úseku Zemianske Kostoľany – Oslany vypadli dva rýchliky Bojnice premávajúce na linke Bratislava-Nové Mesto – Prievidza a späť.

Obmedzenie sa dotklo osobných vlakov

Obmedzenie sa na úseku Bystričany – Veľké Uherce dotklo aj páru osobných vlakov medzi Prievidzou a Topoľčanmi. K dispozícii bola náhradná doprava na trase Zemianske Kostoľany – Bystričany – Oslany – Veľké Uherce – Partizánske, Šimonovany – Partizánske – Veľké Bielice.

Z dôvodu úpravy infraštruktúry na úseku Zemianske Kostoľany – Veľké Uherce bude výluka po utorku pokračovať vo štvrtok. Na tomto úseku nepôjde viac ako štyri hodiny šesť osobných vlakov jazdiacich na linke Prievidza – Topoľčany a späť. Ide o tri spoje s odchodom zo Zemianskych Kostoľan do Topoľčian 7:38, 9:38, 11:38, ako aj tri opačné spoje s odchodom z Veľkých Uheriec do Prievidze 8:14, 10:14, 12:14.

Na úseku nepôjdu rýchliky

Toto obmedzenie bude zároveň na úseku Zemianske Kostoľany – Oslany pre päť rýchlikov Bojnice na linkách Bratislava-Nové Mesto – Prievidza, Leopoldov – Prievidza a späť. Na spomínanom úseku nepôjdu rýchliky, ktoré majú odchod z Oslian do Prievidze 7:28, 9:28, 11:35, zo Zemianskych Kostoľan do Leopoldova 8:31 a do hlavného mesta 10:31. Cestujúci môžu za tieto vlaky využiť náhradnú dopravu medzi Zemianskymi Kostoľanmi a Partizánskym cez Bystričany, Oslany, Veľké Uherce a Partizánske, Šimonovany.

Úsek Zemianske Kostoľany – Veľké Bielice má 15 kilometrov, úsek Zemianske Kostoľany – Veľké Uherce 10 kilometrov. Celá trať Nové Zámky – Nitra – Prievidza je dlhá 113 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.