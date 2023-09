Od šetrenia až po zvyšovanie investícií – politici si konsolidáciu predstavujú rôzne a Danko nazval Kollára Pilátom

Naštartovanie ekonomiky a rast reálnej životnej úrovne ľudí je hlavnou prioritou po voľbách z pohľadu predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Uviedol to v diskusii lídrov šiestich politických strán, ktorú pripravil denník Plus 1 deň.

Politici mali odpovedať na otázky, čo pokladajú za svoju hlavnú prioritu a ako by chceli konsolidovať verejné financie.

Fico chce bojovať proti zdražovaniu

Šimečka v diskusnej relácii Karty na stôl uviedol, že konsolidácia verejných financií bude nevyhnutá, pretože súčasný stav verejných financií je neudržateľný. Pomoc pre ľudí musí byť podľa neho nie plošná, ale adresná a štát musí v prvom rade dbať na to, aby verejné financie aj dotácie boli využívané efektívne.

Predseda Smeru-SD Robert Fico pokladá za hlavnú prioritu po voľbách sociálnu oblasť a boj proti zdražovaniu. Hovorí, že na vyrovnaný rozpočet môže Slovensko do roku 2027 zabudnúť, jednoducho to nie je možné.

„Musí byť nastavená solidarita bohatých s chudobnými. Ak budú mať banky čistý zisk miliardu, tak polovicu im z toho zoberieme,“ povedal Fico a zároveň podčiarkol, že nebudú zvyšovať zbrojné výdavky.

Pellegrini chce konsolidovať aj investovať

Podľa lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho musia prvé opatrenia novej vlády ísť do sociálnej oblasti a riešiť tiež treba ceny potravín a energií. Plánuje konsolidovať, ale zároveň aj investovať. Tempo konsolidácie verejných financií musí podľa neho zodpovedať aktuálnemu stavu životnej úrovne obyvateľstva.

„Naopak, ešte aj na úkor zvýšeného deficitu musíme investovať. Ja som presvedčený, že minimálne jedno percento hrubého domáceho produktu nad rámec konsolidácie treba investovať do slovenských regiónov,“ uviedol.

SaS je zásadne proti vyšším daniam

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík pokladá za najvyššiu prioritu zdravotníctvo, spolu s ktorým ide podľa neho ruka v ruke aj ekonomický rast, pretože zdravotníctvo je do veľkej miery otázkou peňazí.

Liberáli sú zásadne proti vyšším daniam. Hospodársky rast chcú zabezpečiť mnohými spôsobmi, ako príklad Sulík uviedol motivovanie obcí, aby podporovali podnikanie na svojom území.

„Chceme opätovne zaviesť rovnú daň najmä preto, že je to veľmi jednoduchý a transparentný spôsob zdanenia,“ podotkol. V prípade, ak bude SaS vo vláde, vyberie „čo najmenej bolestivé“ opatrenia konsolidácie verejných financií.

Danko nazval Kollára Pilátom

Predseda strany SNS Andrej Danko vidí ako svoje hlavné priority sociálnu pomoc, riešenie dôchodkov a hypoték. Ako prvé však povedal, že chce, aby nedochádzalo k zneužívaniu štátnej moci a tiež, že by rád zobral post predsedu Národnej rady Borisovi Kollárovi, ktorého nazval Pilátom.

Povedal, že Slovensko má aj dnes jeden z najnižších dlhov, no problémom je, že 12 miliárd sa „rozhajdákalo“ veľmi rýchlo. Ekonomiku treba podľa neho naštartovať investíciami, napríklad výstavbou diaľníc. Rezort dopravy pod patronátom Sme rodina podľa jeho slov neurobil vôbec nič.

Kollár by zdanil monopoly a oligopoly

Šéf Sme rodina Boris Kollár reagoval, že je smutné, že tak stará strana, akou je SNS, má jediný bod program hnutie Sme rodina, podľa neho ido o obsesiu. Jeho hnutie chce prioritne riešiť ceny potravín, bývanie ľudí a vysoké úrokové sadzby hypoték.

Zároveň však podotkol, že sa to nebude dať urobiť, pokiaľ bude neustále polarizovaná spoločnosť. Peniaze do štátnej kasy by chcel získať zdanením monopolov a oligopolov. „Klasické korporátne dane ani DPH by som nezvyšoval,“ povedal.