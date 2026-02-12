Prezident Pellegrini osobne podporí slovenských športovcov na olympiáde v Miláne

V piatok 13. februára sa Pellegrini zúčastní na hokejovom zápase slovenskej reprezentácie proti domácemu Taliansku.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta
>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

PrezidentPeter Pellegrini počas nasledujúcich troch dní osobne podporí slovenských športovcov na Zimných olympijských hrách v Miláne. Už prvý deň návštevy absolvuje prehliadku olympijskej dediny, kde sú ubytovaní športovci, tréneri a členovia výprav, a navštívi priestory Slovenského olympijského a športového výboru.

„Na stretnutí budú prítomní aj zástupcovia našich olympionikov,“ uvádza Kancelária prezidenta SR. Prvý večer zakončí návštevou Slovenského olympijského domu, kde sa uskutoční reprezentačný večer s kultúrnymi vystúpeniami slovenských umelcov a projekciou priamych prenosov zo športovísk.

V piatok 13. februára sa Pellegrini zúčastní na hokejovom zápase slovenskej reprezentácie proti domácemu Taliansku a na súťaži krasokorčuliarov vo voľných jazdách, kde bude súťažiť Adam Hagara. Následne opätovne navštívi Slovenský olympijský dom, kde sa uskutoční Slovensko-taliansky deň s ukážkami ľudovej kultúry, filmovej produkcie a gastronómie.

Prezident sa vráti do Slovenského olympijského domu aj počas posledného dňa návštevy, aby sa stretol s ďalšími slovenskými športovcami a podporil hokejistov počas ich posledného zápasu v základnej skupine proti Švédsku. Do vlasti sa vráti v sobotu 14. februára vo večerných hodinách. V nedeľu 15. februára prijme v Prezidentskom paláci ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia.

