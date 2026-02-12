Ďalší hrôzostrašný pád na olympiáde, čínska snoubordistka skončila v nemocnici - VIDEO, FOTO

Liou Ťia-jü skončila v nemocnici po páde v kvalifikácii pretekov snoubordistiek na U-rampe.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
Čínska snoubordistka Liou Ťia-jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U-rampe na zimnej olympiáde. Livigno, 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Čínska snoubordistka Liou Ťia-jü sa po ťažkom páde v kvalifikácii pretekov na U-rampe na ZOH 2026 v talianskom Livigne ozvala z nemocnice fanúšikom. Poďakovala sa im za veľkú podporu a ubezpečila, že sa jej podarilo vyhnúť vážnemu zraneniu chrbtice.

„Práve som ukončila zdravotnú prehliadku v nemocnici a nič vážne to nie je. Všetko je v poriadku,“ uviedla Liou na sociálnych sieťach spolu s usmievavou selfie v nemocničnom župane.

Vyzeralo to zle

Strieborná medailistka zo ZOH 2018 v stredu neustála svoj kvalifikačný skok v pretekoch na U-rampe. Prevrátila sa, spadla na ruku aj tvár a po pár metroch kĺzania zostala nehybne ležať na snehu. Zdravotný personál ju pomerne dlho ošetroval priamo na snehu a neskôr na nosidlách transportoval do nemocnice.

Fotogaléria k článku:

Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
15 fotografií v galérii
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.

Viaceré zranenia

Liou Ťia-jü má 33 rokov a talianske zimné hry sú už jej piate v kariére. Prvýkrát sa predstavila vo Vancouveri 2010, v Pjongčangu 2018 vybojovala medailu. V Číne je veľmi populárna. Jeden jej fanúšik poznamenal, že celý deň kontroloval internet a čakal na informácie o stave Liou. „Vaša bezpečnosť je najlepšia správa. Skoro sa uzdravte,“ napísal na sociálnej sieti.

Liou utrpela počas kariéry množstvo zranení vrátane zlomeniny bedrovej kosti, ktorá sa ešte úplne nezahojila. Tiež podstúpila tri rozsiahle operácie ramena. China Sports Daily ocenil „bojovného ducha“ päťnásobnej olympioničky. „Liou vždy vedela zaťať zuby a bojovať až do samého konca za česť svojej krajiny a za svoj milovaný snoubording,“ uviedli Číňania.

Fotogaléria k článku:

Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
16 fotografií v galérii
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
