Pred 62 rokmi mala premiéru prvá bondovka Dr. No, v európskych kinách vyvolala chaos

V piatok 5. októbra 1962 mal v londýnskom kine London Pavilion na Piccadilly Circus svoju premiéru prvý film s agentom 007 Jamesom Bondom pod názvom Dr. No v hlavnej úlohe s legendárnym Seanom Connerym.

Prvé predstavenie sa uskutočnilo doobeda o 10:45 a večer o 20:50 mal film slávnostné premietanie, ktoré odvtedy mnohokrát mylne označili ako „premiéra“. O dva dni neskôr, 7. októbra, uviedli „bondovku“ do kín po celom Spojenom kráľovstve.

Trefa do čierneho

Ako uvádza web 007magazine.co.uk, úvodný film o Jamesovi Bondovi počas prvého týždňa zarobil v 82 kinách naprieč Britániou 424 564 dolárov, čo predznamenalo úspech tejto snímky.

Keď mal po dvoch týždňoch na konte 840-tisíc dolárov, tvorcom bolo jasné, že Dr. No bude „trefa do čierneho“. Filmu sa výborne darilo aj v Taliansku, Nemecku a ďalších krajinách na európskom kontinente.

Chaos v kinách

Dr. No vyvolal doslova chaos v európskych kinách. V tom čase mali kiná len jedno plátno a filmy sa zvyčajne rezervovali len na jeden týždeň, aby mali diváci v kinách väčšiu rozmanitosť. Dr. No bola však taký populárny, že ho kiná v mnohých mestách zaradili do premietania na niekoľko mesiacov dopredu.

Filmy o Jamesovi Bondovi sú momentálne najdlhšie vysielaná filmová séria na svete. Obsahuje 25 titulov, pričom celosvetové tržby „bondoviek“ sú okolo osem miliárd dolárov.

Bez filmu Dr. No so skromným rozpočtom a bez príspevku talentovaného tímu hercov a štábu zostaveného pre prvý film o Jamesovi Bondovi by však nič z toho nebolo možné.