Policajti môžu naďalej cestovať vlakmi zadarmo, ministerstvo vnútra vyvracia šíriace sa fámy

Od začiatku tohto roka daný benefit využilo viac ako 3 200 policajtov.
Príslušníci Policajného zboru (PZ) SR budú môcť aj naďalej využívať vlakovú dopravu so železničným preukazom. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra (MV) SRMatej Neumann, v reakcii na šíriace sa nepravdivé informácie o zrušení tohto benefitu. Policajti môžu cestovať vlakmi na základe dodatku k dohode o používaní železničných preukazov medzi Ministerstvom vnútra SR a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), pričom predmetný benefit je súčasťou opatrení na stabilizáciu personálnej situácie v PZ.

„Policajt môže na požiadanie získať železničný preukaz s vlastným evidenčným číslom za symbolický ročný poplatok 20 eur. Ostatnú časť nákladov hradí Ministerstvo vnútra SR. Preukaz je platný len v kombinácii so služobným preukazom a vydáva sa na jeden kalendárny rok,“ pripomenul Neumann.

Doplnil, že od začiatku tohto roka daný benefit využilo viac ako 3 200 policajtov. „Na základe dohody môže vlakový personál v prípade potreby požiadať policajta cestujúceho vlakom o asistenciu alebo vykonanie služobného zákroku v súlade so zákonom o Policajnom zbore,“ dodal Neumann s tým, že sa to týka najmä situácií, keď cestujúci vo vlaku obťažujú okolie, alebo sa dopúšťajú priestupkov či trestných činov.

