Ministerstvo vnútra tento rok vďaka náborovej kampani očakáva viac nástupov ako odchodov z polície

Ministerstvo vnútra predpokladá, že v tomto roku nastúpi do polície viac policajtov, ako odíde. Ako pre SITA uviedol hovorca rezortu Matej Neumann, od začiatku roka 2025 doteraz evidujú viac ako 6 400 žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, pričom tisíc nových policajtov už do služby nastúpilo.
Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že od marca do júna bežala náborová kampaň „Staň sa policajtom“. „Jej výsledky sú rekordné – počas troch mesiacov na ňu zareagovalo takmer 4 700 uchádzačov, ktorí vyplnili formulár kampaňového webu stansapolicajtom.sk. Následne ich kontaktovali policajní personalisti na krajoch,“ zdôraznil Neumann. Doplnil, že web kampane je pre záujemcov k dispozícii aj naďalej.
Rezort vnútra ešte začiatkom tohto roku upozornil, že Policajnému zboru chýba takmer 4 000 príslušníkov. V tejto súvislosti rozbehli kampaň „Staň sa policajtom“, pričom náklady boli odhadované na 143-tisíc eur bez DPH.