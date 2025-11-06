Ministerstvo vnútra tento rok vďaka náborovej kampani očakáva viac nástupov ako odchodov z polície

Rezort vnútra ešte začiatkom tohto roku upozornil, že Policajnému zboru chýba takmer 4 000 príslušníkov.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policia.jpg
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Ministerstvo vnútra predpokladá, že v tomto roku nastúpi do polície viac policajtov, ako odíde. Ako pre SITA uviedol hovorca rezortu Matej Neumann, od začiatku roka 2025 doteraz evidujú viac ako 6 400 žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, pričom tisíc nových policajtov už do služby nastúpilo.

Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že od marca do júna bežala náborová kampaň „Staň sa policajtom“. „Jej výsledky sú rekordné – počas troch mesiacov na ňu zareagovalo takmer 4 700 uchádzačov, ktorí vyplnili formulár kampaňového webu stansapolicajtom.sk. Následne ich kontaktovali policajní personalisti na krajoch,“ zdôraznil Neumann. Doplnil, že web kampane je pre záujemcov k dispozícii aj naďalej.

Rezort vnútra ešte začiatkom tohto roku upozornil, že Policajnému zboru chýba takmer 4 000 príslušníkov. V tejto súvislosti rozbehli kampaň „Staň sa policajtom“, pričom náklady boli odhadované na 143-tisíc eur bez DPH.

Viac k osobe: Matej Neumann
Firmy a inštitúcie: MV Ministerstvo vnútra SRPolicajný zbor SR
Okruhy tém: hovorca ministerstva vnútra Náborová kampaň Polícia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk