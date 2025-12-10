Minister Šutaj Eštok dostal od Úradu na ochranu oznamovateľov ďalšiu pokutu, tentokrát 70-tisíc eur

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dostal od Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) ďalšiu pokutu, tentokrát v sume 70-tisíc eur. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. novembra. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Peter Kubina, poukazujúc na zoznam rozhodnutí ÚOO.
Zrušenie úradu
Len v utorok pritom parlament schválil zákon, ktorým sa ruší ÚOO a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. O vládnom návrhu zákona z dielne rezortu vnútra rokovali poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní, schválili ho hlasmi 78 koaličných poslancov. Zákon ešte musí podpísať prezident Peter Pellegrini, ten však naznačil aj možnosť, že zákon nepodpíše.
Šutaj Eštok neuspel s návrhmi proti rozsudku v spore s čurillovcami, plánuje sa však odvolať
„V deň zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov sme sa dozvedeli ďalšiu z príčin tohto mimoriadne zúfalého kroku. Hoci táto príčina vznikala už od októbra, každý, čo len trochu znalý práva, ju musel predvídať. Po tom, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v októbri 2023 nezákonne postavil mimo službu krivo stíhaných policajtov bývalej NAKA, sa rovnakej nezákonnosti dopustil aj o rok nato pri reorganizácii samotnej NAKA na ÚBOK. Od začiatku je totiž očividné, že účelom tejto reorganizácie bolo výlučne zbaviť sa nepohodlných policajtov, ktorí sa nedali kúpiť,“ napísal Kubina.
Priebežný účet
Advokát tiež skonštatoval, že úplnou náhodou sa to opäť dotklo aj jeho klientov, teda Jána Čurillu, Milana Sabotu, Štefana Mašina, Branislava Dunčka a Róberta Magulu. Poznamenal, že Ďurka bol takto „zreorganizovaný” z ÚIS už rok predtým.
Poslanci koalície odhlasovali zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, parlamentom sa ozýval aj krik a piskot – VIDEO
„Preto sme podali správne žaloby a aj podnet na začatie správneho konania na Úrad na ochranu oznamovateľov. Na základe nášho podnetu začal úrad správne konanie za nezákonné preradenie týchto policajtov na okresné útvary. Úrad na ochranu oznamovateľov udelil ministrovi vnútra ďalšiu pokutu, tentokrát 70 000 eur,“ ozrejmil Kubina s tým, že dané rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 24. novembra tohto roka.
Priebežný účet za nezákonné správanie ministra vnútra proti tzv. „čurillovcom”, čiže škoda na majetku podľa Kubinu v súčasnosti predstavuje 375-tisíc eur. Z nich je podľa Kubinových slov 120-tisíc eur z jeho vlastných peňazí, ostatok zo štátneho rozpočtu. Právny zástupca takzvaných čurillovcov tiež predpokladá, že táto suma môže ešte narásť v závislosti od toho, ako sa budú v čase vyvíjať ďalšie súdne konania.
Zamietnutie návrhov
„V týchto dňoch si totiž Matúš Šutaj Eštok našiel vo svojej elektronickej schránke ďalšiu žalobu na ochranu osobnosti na ďalších 6 x 15 000 eur, ktorú si tentokrát už prevzal. Veríme, že tentokrát využije príležitosť preukázať pred súdom pravdivosť svojho tvrdenia, že čurillovci sú ‚skutočná mafia‘, tiež vysvetliť nám aj súdu, aký pravdivý základ majú jeho hodnotiace úsudky, že čurillovci by sa mali zbaliť a vypadnúť zo Slovenska, pretože z neho spravili miesto, kde sa nedá žiť,“ objasnil Kubina.
Pellegrini prirovnal koalíciu k rozhádaným vládam z rokov 2020 až 2023 a naznačil, že zákon o ÚOO vráti parlamentu
Len deň predtým právny zástupca čurillovcov informoval, že Mestský súd Bratislava IV zamietol návrhy ministra vnútra Šutaja Eštoka, ktorými namietal rozsudok v spore s čurillovcami ako nedôvodné. Minister žiadal určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore o ochranu osobnosti.
Odvolanie
„Nič iné som ani neočakával v tomto prípade, pretože o tomto odvolaní rozhodoval opäť ten istý sudca, ktorý takto asi aj po zladení sa s pánom Kubinom, zástupcom čurillovcov, konal,“ zareagoval na to minister na tlačovej besede. Avizoval, že sa odvolajú na krajský súd. „Radosť čurillovcov je predčasná,“ dodal minister. Kubina na to zareagoval v ďalšom statuse, kde pripojil uznesenie súdu o zamietnutí návrhov Šutaja Eštoka.
Generálna prokuratúra podala protest proti rozhodnutiu Zuriana a Šutaja Eštoka, preloženie Juhása nebolo správne
„K dnešnému verejnému vyjadreniu žalovaného, že k vydaniu tohto rozhodnutia malo dôjsť „asi po zladení” súdu so mnou len toľko, že to bol sám žalobca prostredníctvom svojej právnej zástupkyne žalobcu, kto žiadal v tejto veci súd o urýchlené rozhodnutie o návrhoch žalobcu (takáto žiadosť sa nachádza v elektronickom spise). A tiež, že žalovaný by mal viac rozmýšľať skôr než niečo povie, aby mu náhodou zase nedošla do elektronickej schránky nejaká súdna pošta,“ vyjadril sa advokát.
Minister sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania. Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti.
Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Kubinu vtedy uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky. Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným. V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii.
Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa Šutaj Eštok vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Kritizoval aj postup sudcu. V médiách sa vtedy objavili informácie, že minister podal návrh na zrušenie rozsudku, a tiež požiadal o zrušenie exekúcie.