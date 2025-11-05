Hasiči dostanú nové zásahové odevy a obuv, ministerstvo vnútra onedlho spustí verejné obstarávanie

Hasiči na Slovensku dostanú nové zásahové odevy a obuv. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v najbližšom čase spustí verejné obstarávanie na ich nákup, keďže súčasné výstroje sa podľa rezortu po rokoch intenzívneho používania blížia ku koncu svojej životnosti.
Ako informoval hovorca MV SR Matej Neumann, rezort plánuje obstarať 10-tisíc kusov ťažkých zásahových ochranných odevov s membránou a zároveň 4 000 párov zásahovej šnurovacej obuvi.
Životnosť je päť až sedem rokov
Predpokladaná hodnota zákazky na odevy je 13 miliónov eur bez DPH (takmer 16 mil. eur s DPH), pričom výsledkom bude rámcová dohoda na 48 mesiacov. Obstarávanie zásahovej obuvi umožní počas štyroch rokov aj nákup náhradných súčiastok, ako sú vkladacie stielky, šnurovadlá či lišty.
Ministerstvo vnútra predtým nakúpilo zásahové odevy v roku 2014, kedy obstaralo 2 000 kusov a v roku 2020 to bolo 4 000 kusov. Rámcovú dohodu na zásahovú obuv uzavrelo naposledy v roku 2015 na 6 000 párov.
Ochrankárom pribudnú nové autá za vyše dva milióny eur, moderné vozidlá nie sú podľa ministerstva luxusom
„Predpokladaná životnosť zásahového odevu a obuvi u hasičov je päť až sedem rokov. Hasiči zasahujú takmer denne pri požiaroch, nehodách či povodniach, a preto potrebujú nevyhnutne adekvátne materiálne vybavenie. Nové zásahové ochranné odevy významne zvýšia bezpečnosť a ochranu zdravia našich hasičov,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboruAdrián Mifkovič.
Farebné odlíšenie od dobrovoľníkov
Nové zásahové odevy budú mať integrovaný záchranný popruh a slučku, odnímateľnú tepelnú vložku a farebné rozlíšenie od odevov dobrovoľných hasičov. Musia spĺňať vysoké kvalitatívne štandardy a odolnosť voči teplu, chemickým látkam, mechanickému poškodeniu i nepriaznivým poveternostným podmienkam. Zásahová obuv bude musieť zároveň chrániť nohy pred poranením reťazovou pílou.
Aktuálne verejné obstarávanie má zabezpečiť postupnú obnovu výstroja a zároveň vytvoriť priestor pre rezervný odev pre každého zásahového hasiča. Ministerstvo vnútra bude z rámcových dohôd čerpať podľa potreby. Výsledné ceny v oboch prípadoch vzídu zo súťaže medzi uchádzačmi.