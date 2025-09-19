Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky. Liberáli považujú Deň ministerstva vnútra za frašku – VIDEO

Ako Krúpa pripomenul, celé podujatie sa dostalo do pozornosti už pred mesiacom, keď SaS upozornila na nezmyselné nákupy.
SAS: Aktuálna politická situácia
Zľava: Poslanci NR SR za stranu SaS Vladimír Ledecký, Mária Kolíková, Juraj Krúpa a Marián Viskupič. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za predražené a podľa nej nezmyselné výdavky na podujatie Deň ministerstva vnútra, ktoré namiesto reálnej podpory policajtov slúži iba ako PR akcia.

Matúš Predraž Všetko opäť ukazuje svoje schopnosti predražiť všetko, čo sa rozhodne nakúpiť alebo zorganizovať. V minulosti sa Dni ministerstva vnútra organizovali za menej ako 50-tisíc eur, dnes ich organizuje za 600-tisíc – čiže dvanásťkrát viac,“ poukázal poslanec SaS Juraj Krúpa.

Nezmyselné nákupy

Ako pripomenul, celé podujatie sa dostalo do pozornosti už pred mesiacom, keď SaS upozornila na nezmyselné nákupy. „Minister si objednal 15-tisíc antistresových loptičiek, 15-tisíc balení cukríkov či 100 sád na plážový tenis. A ja sa pýtam ministra Eštoka, či to myslí vážne – v čase, keď štát konsoliduje financie a ožobračuje ľudí,“ zdôraznil Krúpa.

Poslanec zároveň podotkol, že ministrovi vnútra v uliciach protestujú policajti, ktorých oklamal, pretože namiesto sľúbeného zvýšenia platov im vláda zvyšuje odvody a reálne budú mať menej peňazí, ako mali doteraz.

A minister si medzitým robí PR za 600-tisíc eur. Policajti mi píšu, že nechcú žiadne antistresové loptičky, ale normálne platy, z ktorých dokážu vyžiť, aby nemuseli mať dve práce a lepiť smeny,“ podčiarkol poslanec.

Podujatie považujú za frašku

SaS považuje podujatie za frašku, ktorá poškodzuje dôveryhodnosť polície. „Oficiálne má ísť o propagáciu práce polície a zvýšenie jej dôveryhodnosti. Ak to minister myslí vážne, najlepšie, čo môže urobiť, je odstúpiť. Nič totiž nezvýši dôveryhodnosť polície tak, ako keď na jej čele nebude stáť Matúš Šutaj Eštok,“ uzavrel Krúpa.

Ministerstvo vnútra organizuje v piatok a v sobotu Dni ministerstva vnútra v bratislavskom výstavisku Incheba. Robilo aj verejné obstarávanie za účelom komplexného organizačného a technického zabezpečenia podujatia. Na ministerstve vnútra je pritom organizačný odbor, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov, upozornil exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko).

Podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu

Ministerstvo vnútra argumentuje, že podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu, teda políciu, hasičov, záchranárov, ako aj civilnú ochranu verejnosti po prvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia.

Pripravované dni ministerstva vnútra sú investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra,“ vyhlásil rezort.

