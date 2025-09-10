Šutaj Eštok nesúhlasí s ďalšími výdavkami na obranu, podľa Kaliňáka by si mal najprv upratať na svojom ministerstve

Kaliňák pripomenul, že ministerstvo obrany dosť pomáha rezortom strany Hlas-SD, v rámci, napríklad, výstavby nemocníc.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Budujeme bezpečné Slovensko
Zľava: Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a minister obrany SR Robert Kaliňák. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Minister vnútra má na svojom rezorte dosť otázok, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tak zareagoval na vyjadrenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý nesúhlasí s ďalšími výdavkami na obranu, a vyjadril sa, že ďalší nákup húfnic počká.

Minister obrany povedal, že so Šutajom Eštokom sa na túto tému nebavili. „V rámci nákupov na ministerstve vnútra má dosť otázok, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Tomu sa treba venovať. My sa venujeme tomu, aby sme dokázali vykonať obranyschopnosť SR,“ vyhlásil Kaliňák. Podľa ministra obrany na tom pracujú tak, ako hovoria najmodernejšie trendy, a preto sa podľa jeho slov menia aj stratégie a priority.

Rád by som pripomenul, že ministerstvo obrany v tomto prípade dosť pomáha rezortom strany Hlas-SD, v rámci, napríklad, výstavby nemocníc. Môžeme to, samozrejme, kedykoľvek prenechať im, keby chceli, mám ale pocit, že to nie je úplne niečo, čo by dokázali urobiť. Čiže, s týmito návrhmi sa nestotožňujem. My sme dostatočne prispeli ku konsolidácii aj tento rok niekoľkými stovkami miliónov. To isté sa obrana bude snažiť urobiť aj budúci rok,“ uzavrel minister s tým, že si treba najskôr upratať doma.

Viac k osobe: Matúš Šutaj EštokRobert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDMO Ministerstvo obrany SRMV Ministerstvo vnútra SRSMER-SD
Okruhy tém: Minister obrany SR Minister vnútra SR Výdavky na obranu

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk