Šutaj Eštok počas Dní ministerstva vnútra ocení hasičov, policajtov aj horských záchranárov – VIDEO

Dni ministerstva vnútra budú v dňoch 19. a 20. septembra v Incheba Expo Bratislava. Návštevníci uvidia dynamické ukážky práce policajtov a záchranárov.
Matúš Šutaj Eštok
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) využije Dni Ministerstva vnútra SR na ocenenie policajtov, hasičov a horských záchranárov, ktorí zachránili ľudské životy. Minister im tak chce vzdať úctu a priblížiť ich príbehy čo najširšej verejnosti. Návštevníci sa počas Dní Ministerstva vnútra SR môžu s ocenenými stretnúť a vypočuť si ich autentické príbehy z prvej ruky.

Za činmi stoja náročné situácie

Rezort vnútra podotkol, že za činmi ocenených stoja dramatické a náročné situácie. „Boli to momenty, keď hasili požiar bytu a zachraňovali v ňom uväznených ľudí, keď zasiahli pri útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, ale aj pri vážnych dopravných nehodách, kde išlo o minúty a ich pohotový zásah znamenal rozdiel medzi životom a smrťou. Pomohli ľuďom, ktorí sa ocitli v najťažších chvíľach, zabránili im siahnuť si na život, poskytli oporu a prvú pomoc, kým prišla odborná starostlivosť. Ich profesionalita sa prejavila aj pri resuscitáciách, keď dokázali vrátiť ľuďom pulz,“ priblížilo ministerstvo.

Osobitné ocenenie si z rúk ministra prevezmú aj dobrovoľní kynológovia, ktorí pôsobia v Horskej záchrannej službe. Tí vychovali viacerých záchranárskych psov a svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej mladým kynológom. „Za dlhoročnú obetavú službu a činy, ktoré navždy zostanú v pamäti tých, ktorí ich poznali, bude udelené aj ocenenie in memoriam,“ doplnilo ministerstvo.

Ocenení nečakajú potlesk

Šéf rezortu vnútra povedal, že ocenení nečakajú potlesk či slová uznania. „Konali, pretože išlo o život, pohotovo, odvážne a s obrovskou dávkou ľudskosti. Vďaka nim dnes žijú ľudia, ktorí by tu inak neboli. Našou povinnosťou je povedať im, ďakujeme,“ dodal Šutaj Eštok.

Dni ministerstva vnútra budú v dňoch 19. a 20. septembra v Incheba Expo Bratislava. Návštevníci uvidia dynamické ukážky práce policajtov a záchranárov. Ministerstvo pre ľudí nachystalo aj preventívno-vzdelávacie aktivity určené školám, interaktívny zážitkový program pre deti a rodiny, hudobné vystúpenia a stretnutia s elitnými športovcami.

