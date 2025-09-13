Platy poslancov by sa budúci rok nemali zvyšovať, Hlas trvá na solidarite s ľuďmi počas konsolidácie – VIDEO

Strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nerástli platy poslancov, od ktorých sa odvíjajú príjmy ministrov. Podľa predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka je to gesto solidarity s ľuďmi. Rovnako vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že platy politikov musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami, predmetné opatrenie podľa neho prinesie symbolickú úsporu pre štát.
Solidarita s ľuďmi
„Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, kedy sa veľké skupiny ľudí musia kvôli spoločnému prospechu Slovenska dočasne uskromniť,“ uviedol. Pre dôveru ľudí je podľa neho dôležité, aby politici ukázali solidaritu s tými, ktorým konsolidácia dočasne zníži príjem. Dodal, že nejde len o dôveru, ale aj o samotný princíp.
„Politici majú povinnosť byť vzorom,“ prízvukoval. Verejne zopakoval to, čo už podľa jeho slov povedal aj koaličným partnerom, a teda to, že je neprijateľné a on sám nepripustí, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli.
„Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť,“ povedal.
Potrebná konsolidácia
Opakovane zdôraznil, že ide o odkaz, že v koalícii chápu situáciu v krajine a počúvajú ľudí a stoja o ich dôveru. Šutaj Eštok v súvislosti s konsolidáciou podotkol, že bez ozdravenia verejných financií by sa Slovensko vydalo gréckou cestou a následky by boli omnoho horšie, ako to, čo je dnes na stole.
„V Hlase sme urobili všetko pre to, aby sa ozdravné opatrenia čo najmenej dotkli tých, pre ktorých by znamenali vážny zásah do ich životnej úrovne,“ prízvukoval a dodal, že i preto je v príprave rozsiahla energopomoc, a preto ubránili prostriedky v druhom dôchodkovom pilieri.