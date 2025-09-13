Platy poslancov by sa budúci rok nemali zvyšovať, Hlas trvá na solidarite s ľuďmi počas konsolidácie – VIDEO

Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že platy politikov musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami, čo podľa neho prinesie symbolickú úsporu pre štát.
HLAS SD: Plány v roku 2025
Zľava: Členovia politickej strany Hlas -SD minister zdravotníctva Kamil Šaško, podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Peter Kmec, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a minister školstva Tomáš Drucker. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nerástli platy poslancov, od ktorých sa odvíjajú príjmy ministrov. Podľa predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka je to gesto solidarity s ľuďmi. Rovnako vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že platy politikov musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami, predmetné opatrenie podľa neho prinesie symbolickú úsporu pre štát.

Solidarita s ľuďmi

Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, kedy sa veľké skupiny ľudí musia kvôli spoločnému prospechu Slovenska dočasne uskromniť,“ uviedol. Pre dôveru ľudí je podľa neho dôležité, aby politici ukázali solidaritu s tými, ktorým konsolidácia dočasne zníži príjem. Dodal, že nejde len o dôveru, ale aj o samotný princíp.

Politici majú povinnosť byť vzorom,“ prízvukoval. Verejne zopakoval to, čo už podľa jeho slov povedal aj koaličným partnerom, a teda to, že je neprijateľné a on sám nepripustí, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli.

Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť,“ povedal.

Potrebná konsolidácia

Opakovane zdôraznil, že ide o odkaz, že v koalícii chápu situáciu v krajine a počúvajú ľudí a stoja o ich dôveru. Šutaj Eštok v súvislosti s konsolidáciou podotkol, že bez ozdravenia verejných financií by sa Slovensko vydalo gréckou cestou a následky by boli omnoho horšie, ako to, čo je dnes na stole.

V Hlase sme urobili všetko pre to, aby sa ozdravné opatrenia čo najmenej dotkli tých, pre ktorých by znamenali vážny zásah do ich životnej úrovne,“ prízvukoval a dodal, že i preto je v príprave rozsiahla energopomoc, a preto ubránili prostriedky v druhom dôchodkovom pilieri.

