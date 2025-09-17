Šutaj Eštok sa vyjadril k valorizácii policajných platov. Nerozumie tomu, čo teraz predvádzajú odbory

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie tomu, čo teraz predvádzajú odbory. Minister sa tak vyjadril pred rokovaním vlády SR v súvislosti podporným zhromaždením za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru, ktoré organizujú policajné odbory pred Národnou radou SR v Bratislave. Pripomenul, že kolektívne vyjednávanie prebieha na úrade vlády a kolektívne vyjednávanie na rok 2025 sa neskončilo dohodou.
Konsolidácia zasiahne všetkých
„Nebola podpísaná kolektívna zmluva, na ktorú sa oni odvolávajú, kde mala byť nejaká valorizácia,“ podotkol Šutaj Eštok. Podľa jeho názoru si treba uvedomiť, v akej situácii sme, a teda, že je tu konsolidácia verejných financií, a tá zasiahne všetkých, vrátane úradníkov jednotlivých ministerstiev, ktorí podľa jeho slov budú prepúšťaní. Policajtov, záchranárov a hasičov by ale postihnúť nemala.
„Mrzí ma, že nový policajný odborársky predák bol u mňa ešte deň pred zhromaždením. Dohodli sme sa na jasnom postupe, na čo som mu dal prísľub. Napriek tomu zvolal ráno toto zhromaždenie, ktoré deklaruje on, že je na moju podporu, voči ministrovi financií, a že chcú vyvolať tlak na ministra financií. Ja si nemyslím, že minister financií potrebuje nejaký ďalší tlak,“ povedal pred rokovaním vlády minister vnútra médiám.
Stabilizačný príspevok pre policajtov
Šéf rezortu financiíLadislav Kamenický (Smer-SD) podľa Šutaja Eštoka nevie vybrať náhodne niekde z poličky 50 miliónov eur. Ak tieto prostriedky chce nájsť, musí ich odniekiaľ vziať. Minister Šutaj Eštok pripomenul, že policajtom sa v priemere o 200 eur zvyšovali príspevky na bývanie, dodal, že vlani bolo vyplatených niekoľko odmien.
„Zariadili sme pre skúsených policajtov stabilizačný príspevok päťtisíc eur, náborový príspevok pre nových policajtov päťtisíc eur,“ vymenoval. Šutaj Eštok zdôraznil, že s odborármi mal vždy dobré vzťahy, a bol by rád, ak by také aj ostali.
Policajtov sa prepúšťanie nedotkne
„U mňa majú dvere otvorené. Treba sa baviť za rokovacím stolom. Ja nepotrebujem, aby na moju podporu robili nejaké protesty proti vláde, alebo proti ministrovi financií,“ prízvukoval.
Na margo toho, či sa chystá ešte vyrokovať nejaké prostriedky na zvyšovanie platov policajtov, sa minister vyjadril tak, že sa aj predsedu policajných odborov pýtal, „či sa postaví pred policajtov a povie, že budeme znižovať počty policajtov, len aby mali vyššie platy tí, ktorí sú tam v súčasnosti“. Opakovane zdôraznil, že policajtov či hasičov sa, na rozdiel od úradníkov, prepúšťanie nedotkne.