Podľa trénera majú Česi zadretý motor. Pozveme automechanika, vraví Rulík

Po utrápenom víťazstve nad Dánskom (3:2) v osemfinále olympijského turnaja tréner českých hokejistov Radim Rulík predstúpil pred novinárov s rozporuplnými pocitmi.
Dobre si uvedomoval, že výkon, aký jeho zverenci podali proti outsiderovi zo severu Európy, nemôže na najväčšieho favorita olympijského turnaja – Kanadu vôbec stačiť.
„Na rovinu hovorím, nie sme spokojní. Skomplikovali sme si to tradične zbytočným vylúčením. Súpera sme tým dostali späť do zápasu. Pánboh zaplať, že sme to zvládli. Hráčom zagratulujem k víťazstvu, ale vypočujú si odo mňa aj niečo, čo ešte nepočuli. Je úplne jedno, kto strelí góly, ale všetci si musia uvedomiť, že hrajú pre fanúšikov a celé Česko,“ vravel Rulík v rozhovore na webe iDnes.cz.
Na slabšie výkony svojich zverencov v Miláne tréner nemal jednoznačnú odpoveď. Ćechom zatiaľ chýba zápas, ktorý by ich nakopol, resp. v tíme líder, ktorý by zdvihol bojovú zástavu.
Chýba automechanik?
Pritom majú v mužstve hviezdy NHL na čele s Davidom Pastrňákom a Martinom Nečasom.
„Hovorí sa tomu zadretý motor. Môže byť za tým strach o výsledok, ale aj veci, ktoré nechcem vyťahovať na verejnosť. Pozveme automechanika, aby to vyladil,“ zamyslel sa Rulík. Pri zmienke redaktora, že tým automechanikom by mal byť on, reagoval:„Pokúsim sa.“
Hrať nad možnosti
Štvrťfinálový súper Česka je Kanada a tá je zatiaľ v turnaji absolútne dominantná. Na otázku, či verí na zázraky, Rulík odpovedal:
„Určite áno. Vždy hovorím, že ak chceme byť úspešní, musíme zahrať nad naše možnosti. Zatiaľ sme však od toho veľmi ďaleko,“ dodal český kouč pre iDnes.cz.