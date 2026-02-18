Podľa trénera majú Česi zadretý motor. Pozveme automechanika, vraví Rulík

Českí hokejisti sa báli o výsledok, ale ubránili víťazstvo nad Dánmi 3:2.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Český tréner Radim Rulík (vľavo) a jeho asistent Tomáš Plekanec si dobre uvedomujú, že prejsť cez Kanadu do semifinále olympijského hokejového turnaja bude mimoriadne náročná úloha. Foto: SITA/AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Po utrápenom víťazstve nad Dánskom (3:2) v osemfinále olympijského turnaja tréner českých hokejistov Radim Rulík predstúpil pred novinárov s rozporuplnými pocitmi.

Dobre si uvedomoval, že výkon, aký jeho zverenci podali proti outsiderovi zo severu Európy, nemôže na najväčšieho favorita olympijského turnaja – Kanadu vôbec stačiť.

„Na rovinu hovorím, nie sme spokojní. Skomplikovali sme si to tradične zbytočným vylúčením. Súpera sme tým dostali späť do zápasu. Pánboh zaplať, že sme to zvládli. Hráčom zagratulujem k víťazstvu, ale vypočujú si odo mňa aj niečo, čo ešte nepočuli. Je úplne jedno, kto strelí góly, ale všetci si musia uvedomiť, že hrajú pre fanúšikov a celé Česko,“ vravel Rulík v rozhovore na webe iDnes.cz.

Na slabšie výkony svojich zverencov v Miláne tréner nemal jednoznačnú odpoveď. Ćechom zatiaľ chýba zápas, ktorý by ich nakopol, resp. v tíme líder, ktorý by zdvihol bojovú zástavu.

Chýba automechanik?

Pritom majú v mužstve hviezdy NHL na čele s Davidom Pastrňákom a Martinom Nečasom.

„Hovorí sa tomu zadretý motor. Môže byť za tým strach o výsledok, ale aj veci, ktoré nechcem vyťahovať na verejnosť. Pozveme automechanika, aby to vyladil,“ zamyslel sa Rulík. Pri zmienke redaktora, že tým automechanikom by mal byť on, reagoval:„Pokúsim sa.“

Hrať nad možnosti

Štvrťfinálový súper Česka je Kanada a tá je zatiaľ v turnaji absolútne dominantná. Na otázku, či verí na zázraky, Rulík odpovedal:

„Určite áno. Vždy hovorím, že ak chceme byť úspešní, musíme zahrať nad naše možnosti. Zatiaľ sme však od toho veľmi ďaleko,“ dodal český kouč pre iDnes.cz.

Viac k osobe: Radim Rulík
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Česká hokejová reprezentácia Kritika Tréner Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk