Kanada vo štvrťfinále? Rozladení Česi krútia hlavami, že takto to rozhodne nechceli - FOTO

Českí hokejisti nezvládli zápas proti Švajčiarom a prišli o výhodnejšie nasadenie pred osemfinále.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
David Pastrňák
Českému útočníkovi Davidovi Pastrňákovi to zatiaľ nejde podľa predstáv na zimnej olympiáde v Miláne. Foto: SITA/AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Český sen o medaile z hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v Miláne sa poriadne vzdialil. A môže za to jediný inkasovaný gól v predĺžení zápasu proti Švajčiarom. Aj keď také konštatovanie je napohľad plytké a povrchné, niečo na tom bude. Poďme si to rozobrať.

Najprv Dánsko, potom Kanada

Vinou prehry 3:4 po predĺžení so Švajčiarmi obsadili Česi v A-skupine až tretie miesto a tým sa dostali do vetvy vyraďovacieho „pavúka“, kam nechceli. V utorkovom osemfinále sa postavia proti Dánom a ak to zvládnu, nastúpia v stredu proti najvyššie nasadenému tímu po základných skupinách a tým je Kanada.

Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko
Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko
Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko
Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko

„Javorové listy“ s kapitánom Sidneym Crosbym a hokejovým „mimozemšťanom“ Connorom McDavidom prešli A-skupinou ako nôž maslom s 9 bodmi a so skóre 20:3. Odniesli si to okrem iných aj Česi, ktorým Kanaďania naložili 5:0.

„Všetci cítime, že to nie je ono. Takto sme to nechceli,“ vravel tréner Radim Rulík na webe iDnes.cz. „Ťažká prehra, ale musíme ísť ďalej,“ krátko doplnil útočník David Pastrňák po zápase so Švajčiarmi.

Pastrňákovi to nejde s Hertlom

Práve Pastrňák mal byť povestný „X faktor“ českej ofenzívy, ale zatiaľ to útočníkovi Bostonu v Miláne nejde podľa predstáv. Má síce gól a dve asistencie, ale na ľade mu to neladí s centrom Tomášom Hertlom.

Hokej na olympiáde: Kanada - Francúzsko
Hokej na olympiáde: Kanada - Francúzsko
Hokej na olympiáde: Kanada - Francúzsko
Hokej na olympiáde: Kanada - Francúzsko

A Čechom nefungujú ani presilovky. Iba jedna využitá z ôsmich a úspešnosť 12,5% znamená predposledné miesto zo všetkých 12 účastníkov hokejového turnaja mužov. „Premýšľame o tom, ako by sme Pastovi pomohlo. Verím, že niečo vymyslíme,“ podotkol český tréner.

Nemožné misie

České médiá píšu o tom, že sen o medaile sa vzďaľuje ako loď, ktorá vyplávala na šíre more a po chvíli je z nej už len malá bodka. Priamy postup do štvrťfinále zostal v nedohľadne už po prvom zápase a inkasovanej päťke od Kanady.

Chceli len jedno…

A možný postup z druhého miesta? Na ten potrebovali Česi nasúkať Švajčiarom 13 gólov a ani raz neinkasovať, čiže nemožná misia. Ak by však zdolali Švajčiarov, v osemfinále mohli naraziť na Francúzov a vo štvrťfinále na Slovákov. To by bola zrejme schodnejšia cesta, ale ani to sa nepodarilo.

Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko
Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko
Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko
Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko

„Pred olympiádou sme si hovorili že jedinému tímu, ktorému sa budeme chcieť na našej ceste turnajom vyhnúť, je Kanada. Žiaľ, práve to sa nám nepodarilo,“ doplnil tréner Rulík.

„Je to tak, ako sme nechceli. Takže ak chceme medailu, musíme zdolať každého,“ doplnil obranca Radko Gudas pre iDnes.cz.

Viac k osobe: David PastrňákRadim Rulík
Okruhy tém: Česká hokejová reprezentácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
