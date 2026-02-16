Kanada vo štvrťfinále? Rozladení Česi krútia hlavami, že takto to rozhodne nechceli - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Český sen o medaile z hokejového turnaja na zimných olympijských hrách v Miláne sa poriadne vzdialil. A môže za to jediný inkasovaný gól v predĺžení zápasu proti Švajčiarom. Aj keď také konštatovanie je napohľad plytké a povrchné, niečo na tom bude. Poďme si to rozobrať.
Najprv Dánsko, potom Kanada
Vinou prehry 3:4 po predĺžení so Švajčiarmi obsadili Česi v A-skupine až tretie miesto a tým sa dostali do vetvy vyraďovacieho „pavúka“, kam nechceli. V utorkovom osemfinále sa postavia proti Dánom a ak to zvládnu, nastúpia v stredu proti najvyššie nasadenému tímu po základných skupinách a tým je Kanada.
„Javorové listy“ s kapitánom Sidneym Crosbym a hokejovým „mimozemšťanom“ Connorom McDavidom prešli A-skupinou ako nôž maslom s 9 bodmi a so skóre 20:3. Odniesli si to okrem iných aj Česi, ktorým Kanaďania naložili 5:0.
„Všetci cítime, že to nie je ono. Takto sme to nechceli,“ vravel tréner Radim Rulík na webe iDnes.cz. „Ťažká prehra, ale musíme ísť ďalej,“ krátko doplnil útočník David Pastrňák po zápase so Švajčiarmi.
Pastrňákovi to nejde s Hertlom
Práve Pastrňák mal byť povestný „X faktor“ českej ofenzívy, ale zatiaľ to útočníkovi Bostonu v Miláne nejde podľa predstáv. Má síce gól a dve asistencie, ale na ľade mu to neladí s centrom Tomášom Hertlom.
A Čechom nefungujú ani presilovky. Iba jedna využitá z ôsmich a úspešnosť 12,5% znamená predposledné miesto zo všetkých 12 účastníkov hokejového turnaja mužov. „Premýšľame o tom, ako by sme Pastovi pomohlo. Verím, že niečo vymyslíme,“ podotkol český tréner.
Nemožné misie
České médiá píšu o tom, že sen o medaile sa vzďaľuje ako loď, ktorá vyplávala na šíre more a po chvíli je z nej už len malá bodka. Priamy postup do štvrťfinále zostal v nedohľadne už po prvom zápase a inkasovanej päťke od Kanady.
Chceli len jedno…
A možný postup z druhého miesta? Na ten potrebovali Česi nasúkať Švajčiarom 13 gólov a ani raz neinkasovať, čiže nemožná misia. Ak by však zdolali Švajčiarov, v osemfinále mohli naraziť na Francúzov a vo štvrťfinále na Slovákov. To by bola zrejme schodnejšia cesta, ale ani to sa nepodarilo.
„Pred olympiádou sme si hovorili že jedinému tímu, ktorému sa budeme chcieť na našej ceste turnajom vyhnúť, je Kanada. Žiaľ, práve to sa nám nepodarilo,“ doplnil tréner Rulík.
„Je to tak, ako sme nechceli. Takže ak chceme medailu, musíme zdolať každého,“ doplnil obranca Radko Gudas pre iDnes.cz.