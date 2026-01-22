Podľa prezidentky MOV rozptýlené miesta súťaží ZOH 2026 so sebou prinášajú plusy aj mínusy

Zimné olympijské hry v Taliansku budú cennou skúsenosťou do budúcnosti – lekciou o udržateľnosti a logistike.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kirsty Coventryová
Kirsty Coventryová zo Zimbabwe na čele Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nahradila Nemca Thomasa Bacha. Foto: SITA/AP
Podľa prezidentky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovej rozptýlené miesta konania zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo priniesli so sebou dodatočné organizačné komplikácie.

ZOH 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára a jednotlivé športy budú hostiť rôzne lokality v severnom Taliansku. Súťaže sa uskutočnia v existujúcich športových areáloch v oblasti rozprestierajúcej sa na 22-tisíc km štvorcových od Dolomitov až po údolie rieky Pád. Takýto rozsiahly priestor naznačuje veľkú geograﬁckú rozptýlenosť olympiády, ktorá umožnila organizátorom využiť už existujúcu infraštruktúru, čím sa šetrí životné prostredie.

Coventryová však zdôraznila, že kým rozptýlená štruktúra priniesla výhody, súčasne sa s ňou spája viacero komplikácií, predovšetkým v koordinácii a realizácii hier. „Pôvodne sme uvažovali, že to bude udržateľnejšie, ale zároveň to pre nás znamenalo dodatočné výzvy,“ povedala.

Medzi konkrétne problémy patrí napríklad rozdelenie tímov zodpovedných za vysielanie, ktoré pre veľké vzdialenosti nemohli efektívne pomáhať na iných miestach. Prezidentka hovorí o potrebe vyhodnotiť skúsenosti z tohto modelu po skončení hier a prípadne navrhnúť finančné nástroje či riešenia na optimalizáciu nákladov a organizáciu v budúcnosti.

Šéfka MOV tiež spomenula dôležitosť rovnováhy medzi rozhodnutiami, ktoré sú udržateľné, a zachovaním kvalitného zážitku pre športovcov, čo je podľa nej kľúčové pre budúce olympijské podujatia.

Pre Coventryovú budú ZOH 2026 prvé hry na poste šéfky MOV, na ktorom od júna 2025 nahradila Thomasa Bacha.

