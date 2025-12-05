Taliansky prezident vyzýva na dodržiavanie olympijského prímeria počas ZOH 2026

Sergio Mattarella a prezidentka MOV Kirsty Coventryová zdôrazňujú potrebu mieru a jednoty v čase konfliktov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pohľad na olympijské kruhy počas skiatlonových pretekov 15 km + 15 km muži na ZOH 2014 v Soči. Rusko, Soči, 9. február 2014. Foto: SITA/Jozef Jakubčo
Taliansky prezident Sergio Mattarella vyzval na dodržiavanie olympijského prímeria počas budúcoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo, keďže konflikty na Ukrajine a v pásme Gazy pokračujú.

Mattarella počas ceremónie zapálenia olympijského ohňa v Ríme zdôraznil, že „mier je zakódovaný v DNA olympijských hier“ a Taliansko požiadalo o obnovenie prímeria.

„Dúfame, že dva mesiace do začiatku hier prinesú zmiernenie napätia, dialóg a zastavenie útokov a barbarstva,“ povedal. Prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, je stále krehké, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z porušovania dohody.

Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá začala v februári 2022, stále pokračuje a viedla k športovým zákazom pre ruských a bieloruských športovcov. Tieto zákazy zahŕňali aj zákaz účasti na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), no Športový arbitrážny súd (CAS) tento zákaz zrušil, čím otvoril cestu k účasti na ZOH.

Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová zdôraznila, že „olympijské hry existujú, aby spájali ľudí, búrali múry, ktoré nás rozdeľujú, a inšpirovali sny a nádeje ďalšej generácie.“

Olympijská štafeta s pochodňou sa začne v sobotu v Ríme na Stadio dei Marmi a prejde cez významné pamiatky mesta, vrátane Námestia svätého Petra, Panteónu, Starovekého rímskeho fóra a Kolosea.

Štafetu bude niesť 10 001 nositeľov a za 63 dní prejde 12 000 kilometrov cez viac ako 300 miest v Taliansku, aby 5. februára 2026 dorazila do Milána, teda len jeden deň pred otváracím ceremoniálom na štadióne San Siro.

Hry sa budú konať na rozsiahlej ploche od Milána po Cortinu d’Ampezzo v Dolomitoch, blízko hraníc s Rakúskom. Podujatie má byť prelomové v histórii ZOH vďaka rozsiahlemu využitiu existujúcich zariadení, čo zníži náklady a dopad na životné prostredie.

