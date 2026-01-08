MOV zakázal divákom na ZOH 2026 vystavovať ruské vlajky

Uvedené rozhodnutie sa vzťahuje na krajiny, ktoré môžu súťažiť iba pod neutrálnou vlajkou.
The Russian flag hangs in the cloudy sky outside the prison's barbed wire. waving in the sky
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zakázal používanie ruských vlajok a iných symbolov medzi divákmi na zimných olympijských hrách 2026. Informuje o tom web Espreso TV s odvolaním sa na Sveriges Radio.

Uvedené rozhodnutie sa vzťahuje na krajiny, ktoré môžu súťažiť iba pod neutrálnou vlajkou. Toto pravidlo bolo zavedené po tom, čo bola medzi divákmi počas Tour de Ski spozorovaná ruská vlajka.

Ruský bežec na lyžiach Savelij Korostelev vtedy pre Aftonbladet povedal, že bolo pekné vidieť podporu od fanúšičky s ruskou vlajkou.

Olympijské hry v roku 2026 sa budú konať v talianskom Miláne a Cortine d’Ampezzo od 6. do 22. februára.

