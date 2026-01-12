Ľad preverený, dohoda platí. Hviezdy z NHL nastúpia na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo

Hráči zo severoamerickej hokejovej NHL sa zúčastnia na zimných olympijských hrách, potvrdil v nedeľu prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF)Luc Tardif po testovacom podujatí v hlavnej olympijskej hale v Miláne.
„Nie je dôvod, aby hráči NHL na olympiádu neprišli,“ povedal Tardif s tým, že cieľom federácie je mať na turnaji vždy najlepších dostupných hráčov. Účasť hviezd NHL na ZOH sa uskutoční prvýkrát od roku 2014.
Organizátori ZOH 2026 upokojujú. Hokejová aréna v Miláne bude pripravená včas aj napriek malej diere v ľade
Hala Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, ktorá bude hostiť 33 zápasov olympijského hokejového turnaja od 6. do 22. februára, prešla cez víkend kľúčovým testom. Obavy z kvality ľadu, ktoré minulý mesiac vyjadrilo vedenie NHL, sa podľa organizátorov nepotvrdili.
Aj napriek krátkemu prerušeniu jedného zo zápasov pre malú dieru v ľade Tardif vyzdvihol jeho kvalitu a dodal, že zvládol náročný program troch stretnutí počas jedného dňa. Reakcie hráčov boli podľa šéfa organizačného výboru Andreu Varniera veľmi pozitívne.
Tréner Országh rozhodol. Aká je nominácia Slovenska na ZOH 2026 v Taliansku? - VIDEO
Výkonný riaditeľ olympijských hier MOV Christophe Dubi ocenil výrazný pokrok na štadióne a potvrdil, že drobné nedokončené práce neohrozia priebeh turnaja. Mužský turnaj s účasťou NHL hráčov sa začne 11. februára. Súčasťou mužského turnaja bude aj Slovensko.
Organizátori zároveň uviedli, že predaj vstupeniek na zimné olympijské hry už presiahol hranicu milióna a prípravy hier sú podľa nich v súlade s plánom.