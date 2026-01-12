Ľad preverený, dohoda platí. Hviezdy z NHL nastúpia na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo

Súčasťou mužského turnaja bude aj Slovensko.
Hráči zo severoamerickej hokejovej NHL sa zúčastnia na zimných olympijských hrách, potvrdil v nedeľu prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF)Luc Tardif po testovacom podujatí v hlavnej olympijskej hale v Miláne.

„Nie je dôvod, aby hráči NHL na olympiádu neprišli,“ povedal Tardif s tým, že cieľom federácie je mať na turnaji vždy najlepších dostupných hráčov. Účasť hviezd NHL na ZOH sa uskutoční prvýkrát od roku 2014.

Hala Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, ktorá bude hostiť 33 zápasov olympijského hokejového turnaja od 6. do 22. februára, prešla cez víkend kľúčovým testom. Obavy z kvality ľadu, ktoré minulý mesiac vyjadrilo vedenie NHL, sa podľa organizátorov nepotvrdili.

Aj napriek krátkemu prerušeniu jedného zo zápasov pre malú dieru v ľade Tardif vyzdvihol jeho kvalitu a dodal, že zvládol náročný program troch stretnutí počas jedného dňa. Reakcie hráčov boli podľa šéfa organizačného výboru Andreu Varniera veľmi pozitívne.

Výkonný riaditeľ olympijských hier MOV Christophe Dubi ocenil výrazný pokrok na štadióne a potvrdil, že drobné nedokončené práce neohrozia priebeh turnaja. Mužský turnaj s účasťou NHL hráčov sa začne 11. februára. Súčasťou mužského turnaja bude aj Slovensko.

Organizátori zároveň uviedli, že predaj vstupeniek na zimné olympijské hry už presiahol hranicu milióna a prípravy hier sú podľa nich v súlade s plánom.

