Podarí sa slovenským športovcom získať nejakú medailu? Stávkové kancelárie a ich kurzy hovoria jasne - FOTO

Športová horúčka vrcholí, olympijské hry sú za rohom. Oficiálne sa začnú už o niekoľko hodín, hoci nejaké podujatia už prebehli – napríklad v curlingu, sánkovaní či ženskom hokeji.
Pod piatimi kruhmi v Taliansku sa predstaví 53 slovenských športovcov v jedenástich odvetviach. Je medzi nimi nejaký adept na medailu?
Obháji Petra Vlhová zlatý cenný kov z Pekingu 2022? Podarí sa hokejistom opäť vyvolať ošiaľ zo senzačného bronzu spred štyroch rokov? Tri stávkové kancelárie v tom majú jasno.
Slovenskí športoví priaznivci budú sledovať najmä hokej, biatlon či lyžovanie. Výnimkou by však nemali byť ani podujatia v skokoch na lyžiach, krasokorčuľovaní či skialpinizme. Možno medailová nádej nebude z ostro sledovaných športov, preto môže ísť o väčšie, krajšie a príjemnejšie prekvapenie.
Predpoklad je však vysoko negatívny, keďže sa neočakáva, že sa na Slovensko donesie čo i len jeden jediný cenný kov. Kurz na to, že sa tak stane je vo výške 1,13 až 1,25. To, že získame aspoň jednu medailu má hodnotu 3,50 až rovných 5.
Napriek tomu sa pocty dočká bývalý biatlonista Pavol Hurajt, ktorý si po 16 rokoch od ZOH vo Vancouveri prevezme striebornú medailu. Pôvodný bronz si nenechá pre definitívnu diskvalifikáciu ruského víťaza Jevgenija Usťugova. Medzinárodná biatlonová únia a následne aj Medzinárodný olympijský výbor potvrdili anulovanie jeho výsledkov pre porušenie antidopingových pravidiel.
Obhajujeme bronz
Čo sa týka populárneho kolektívneho športu, a síce hokeja, tak tam majú stávkové kancelárie Fortuna, Niké a Tipsport jasno v tom, že Slováci sú favoritmi proti domácim Talianom, no proti Švédom a Fínom by sme mali ťahať za kratší koniec povrazu.
„Krajina tisícich jazier“má vypísané hodnoty od 1,30 do 1,35 na jej výhru v základnej hracej dobe. Na remízu je kurz od 5,48 do 6,40. Na víťazstvo Slovenska je číslo vo výške 7,08 až 8,20.
Duel so Švédskom na podobné parametre. Lenže „tri korunky“ sú podľa kurzov väčší favoriti než ich rivali Suomi – 1,18 až 1,20 na výhru. Remíza je ohodnotená v rozmedzí 6,64 až rovných 7. Výhra hokejistov spod Tatier má hodnotu od rovných 10 do 11.
Neveria nám
Stretnutie s Talianmi má favorita v podobe našich hráčov. Predpokladá sa jasná výhra so základným kurzom od 1,07 do 1,09. Vyrovnaný stav po 60 minútach má hodnotu 9,20 až 10,50. Prekvapenie v podobe triumfu domácich je na čísle 16,80 až rovných 21.
Všetky tímy sa dostanú do vyraďovacej fázy bez ohľadu na umiestnenie. Slováci podľa názoru spomenutých stávkových kancelárií skončia na treťom mieste (kurzy 12 – 15) v skupine B po Švédsku (1,62) a Fínsku (2,40 – 2,45) a pred Talianmi (500 – 777). Išlo k hodnoty na prvú pozíciu v skupine.
Najväčším favoritom na zisk zlatých medailí sú Kanaďania (kurzy 2,20 – 2,35), nasledujú Američania (3,05 – 3,30) a Švédi (6,50 – 7). Štvrtým adeptom na najcennejší kov sú Fíni (9-10,50). Pred Slovákmi sú ešte reprezentácie Česka, Švajčiarska a Nemecka. Hokejisti spod Tatier tak majú až ôsmy najvyšší kurz na šancu o šokujúce zlato (65-80). Po nich nasledujú výbery Dánska, Lotyšska, Francúzska a Talianska.
Alpské lyžovanie
Pozrieme sa aj na zjazdové lyžovanie. Najväčšou nádejou je Vlhová, hoci už vyše dvoch rokoch nestála na štarte akéhokoľvek podujatia po zranení kolena a dvoch operáciách.
To, či vôbec nastúpi, oznámi 48 hodín pred začiatkom slalomu. Ostatným súťažiam sa zrejme vyhne. Jej najobľúbenejšia disciplína sa bude konať 18. februára.
Keďže je to pomerne ešte ďaleko, kurzy zatiaľ poskytlo len Niké. Na víťazstvo Liptáčky je hodnota 25, na umiestnenie do druhého miesta zase 12, do tretieho 6,50.
Nasledujú čísla 3,80 (1.-4. priečka), 2,80 (1.-5.), 2,50 (1.-6.), 1,90 (1.-8.), 1,60 (1-10.) a kurz 1,28 na to, že Slovenka skončí do 15. pozície vrátane.
Šance v biatlone
V biatlone bude Slovensko reprezentovať šestica športovcov vrátane šesťnásobnej medailistky Anastasie Kuzmiznovej, ktorá dokonca trikrát získala zlato.
Rôzne podujatia sa budú konať od 8. februára, preto nie sú dostupné kurzy na všetky preteky. Nájdeme tam zmiešanú štafetu, ženskú štafetu, individuálne preteky mužov (20 km) a žien (15 km) či ženský šprint na 7,5 kilometra.
Miešaný tím má šancu na zlatú medailu ohodnotenú vo výške 500 až 2 500, čiže niečo prakticky nemožné. No šport sa nehrá len na čísla, to každý vie.
Pri mužských pretekoch sú kurzy na celkový triumf pre Jakuba Borguľu a Šimona Adamova rovnaké, a síce 1 500. U žien sú čísla nižšie – Bátovská Fialková 125 až 200 a Kuzminová rovných 250.
Ak by prvá menovaná skončila do druhého miesta, tak sa hodnota zníži na 45, ak do tretieho, tak na 20. Ak by sa nachádzala v TOP 15, tak to makléri vidia na kurz rovný 2.
Ruská rodáčka v slovenských farbách by skončila do druhej pozície s hodnotou 125, do tretej so 70. Kurz 4,50 je vypísaný na Kuzminovej umiestnenie do 15. priečky.
Sánkovanie a bežecké lyžovanie
Šesťnásobný olympionik v sánkovaní Jozef Ninis mal šancu na víťazstvo vo štvrtkových (5.2.) pretekoch jednotlivcov s kurzom 80 až rovných 100.
Dvojica Christián Bosman, Bruno Mick by si prvenstvo vyjazdili s hodnotou 100 až 125. Viktória Praxová a Desana Špitzová by podľa maklérov skončili na najvyššom stupni s kurzom rovných 100 až 200.
V bežeckom lyžovaní majú stávkové kancelárie podujatia mužov a žien s hromadným štartom na 20 kilometrov, šprinty či preteky na 50 km klasicky. Američan so slovenským pasom Peter Hinds by zvíťazil v hromadných pretekoch s kurzom 2 500.
Ďalšie kurzy
V akrobatickom lyžovaní, kde bude Nikola Fričová súťažiť v disciplíne skikros, tak je vypísaný kurz na jej celkový triumf s hodnotou 300.
Čo sa týka skokov na lyžiach, súrodenci Hektor a Kira Mária Kapustíkovci sú na druhom najvyššom mostíku HS 107 hodnotení ako outsideri – na ich prekvapivé prvé miesto je kurz rovných 1000.
Na boby (Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová), krasokorčuľovanie (Adam Hagara), skiaplinizmus (Jakub Šiarnik, Rebeka Cully, Marianna Jagerčíková) a šortrek (Leona Popovičová) nie sú zatiaľ buď vypísané hodnoty na celkové umiestnenie, alebo v nich nefigurujú slovenskí účastníci.
Predsa len medaila?
Napriek tomu by si pamätné umiestnenie mohla vybojovať skialpinistka Jagerčíková, ktorá je majsterkou sveta aj Európy v disciplíne šprint. Treba rátať s jej kvalitným výkonom, ktorý môže predčiť slovenské očakávania.
Tento šport má premiéru na zimných olympijských hrách, preto by bolo o to krajšie, ak by nejaký cenný kov visel na krku slovenského športovca.