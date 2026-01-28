Zmena v hokejovej nominácii Slovenska na ZOH 2026. Zraneného Hrivíka nahradí Cingel

Kapitán bronzového tímu hokejistov Slovenska z Pekingu 2022 sa v Miláne 2026 nepredstaví, Mareka Hrivíka vyradilo z účasti na blížiacich sa zimných olympijských hrách zranenie lakťa.
V nominácii ho nahradil Lukáš Cingel, na jeho miesto medzi náhradníkmi sa zaradil Miloš Roman. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Žiadosť o zmenu bola zaregistrovaná, aktuálne podlieha schváleniu na úrovni Slovenského olympijského a športového výboru a tiež Medzinárodného olympijského výboru.
Jeho stav sa zhoršil
Útočník Vítkovíc Marek Hrivík bol dlhší čas v komunikácii s vedením národného tímu aj s hlavným trénerom Vladimírom Országhom. So zraneným lakťom, ktorý ho napokon vyradil z účasti pod piatimi kruhmi, laboroval už dlhší čas.
„Marek mal problémy už od Vianočného Kauflandu Cupu. Aj hral, aj nehral, boli sme pravidelne v kontakte. Bohužiaľ, v posledných dňoch sa jeho zdravotný stav zhoršil. Cingel je rovnako ako Hrivík defenzívnejšie ladený center. Je hráč využiteľný aj v oslabení. Preto padla prvá voľba naňho,“ uviedol na vysvetlenie hlavný kouč tímu Slovenska Vladimír Országh.
Raz za štyri roky
„Veľmi ma potešila správa od trénera. Olympiáda je raz za štyri roky, je to vrchol pre každého športovca. Veľmi sa na to teším. Nielen na hokejovú skúsenosť, ale aj na všetko okolo. Bude to zážitok, neviem sa dočkať,“ povedal v prvej reakcii Lukáš Cingel.
Napriek vynútenej zmene naďalej platí, že slovenská hokejová reprezentácia odletí do dejiska hier v Miláne so šiestimi náhradníkmi. Na zoznam čakateľov spomedzi útočníkov za Cingela doplnil trénerský štáb Miloša Romana z Třinca.