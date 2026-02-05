Olympiáda má za sebou prvé súťaže, v úvode hier technické problémy s elektrickou energiou

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo síce oficiálne odštartujú až piatkovým otváracím ceremoniálom, ale podujatie už má za sebou prvé súťaže.
V stredu sa totiž začali zápasy zmiešaných tímov v curlingu. Úvodné kvarteto duelov prinieslo triumf Švédska nad Kórejskou republikou (10:3), Veľká Británia zvíťazila nad Nórskom 8:6, Česko nestačilo na Kanadu (5:10) a Švajčiarsko zdolalo Estónsko 9:7.
Taliansko odrazilo ruské kyberútoky pred štartom zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo
Dianie však na krátky čas prerušil výpadok prúdu. Funkcionári v tej chvíli pozastavili zápasy na historickom curlingovom štadióne, ktorý slúžil už pre ZOH 1956. Organizátori uviedli, že „krátke prerušenie súťaže spôsobil problém s energiou“. Prerušenie trvalo zhruba tri minúty a opätovné rozsvietenie svetiel vyvolalo v hľadisku obrovský aplauz.
V Cortine d’Ampezzo počas stredy neustále snežilo, pričom na niektorých miestach napadlo viac ako 20 centimetrov snehu. Pre výpadok elektriny sa približne o pol hodiny oneskoril aj začiatok úvodného tréningu sánkarov.
Slovensko má počas ZOH 2026 istú medailu. Poznáme jej odlesk aj šport
Otvárací ceremoniál sa uskutoční v piatok na ikonickom milánskom štadióne San Siro, no prebiehať bude aj v ďalších lokalitách spojených s hrami – v Predazze, Livigne a Cortine d’Ampezzo.
Slovenskú výpravu počas defilé krajín privedú hokejový útočník Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská. Na hrách sa zúčastní dovedna 53 Slovákov v desiatich športoch.