Olympiáda má za sebou prvé súťaže, v úvode hier technické problémy s elektrickou energiou

V Cortine d’Ampezzo počas stredy neustále snežilo, pričom na niektorých miestach napadlo viac ako 20 centimetrov snehu.
Milan Cortina Olympics Curling
Estónska reprezentantka v curlingu Marie Kaldveeová v akcii počas zápasu zmiešaných tímov proti Švajčiarsku na zimných olympijských hrách 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo, v stredu 4. februára 2026. Foto: SITA/AP
Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo síce oficiálne odštartujú až piatkovým otváracím ceremoniálom, ale podujatie už má za sebou prvé súťaže.

V stredu sa totiž začali zápasy zmiešaných tímov v curlingu. Úvodné kvarteto duelov prinieslo triumf Švédska nad Kórejskou republikou (10:3), Veľká Británia zvíťazila nad Nórskom 8:6, Česko nestačilo na Kanadu (5:10) a Švajčiarsko zdolalo Estónsko 9:7.

Dianie však na krátky čas prerušil výpadok prúdu. Funkcionári v tej chvíli pozastavili zápasy na historickom curlingovom štadióne, ktorý slúžil už pre ZOH 1956. Organizátori uviedli, že „krátke prerušenie súťaže spôsobil problém s energiou“. Prerušenie trvalo zhruba tri minúty a opätovné rozsvietenie svetiel vyvolalo v hľadisku obrovský aplauz.

V Cortine d’Ampezzo počas stredy neustále snežilo, pričom na niektorých miestach napadlo viac ako 20 centimetrov snehu. Pre výpadok elektriny sa približne o pol hodiny oneskoril aj začiatok úvodného tréningu sánkarov.

Otvárací ceremoniál sa uskutoční v piatok na ikonickom milánskom štadióne San Siro, no prebiehať bude aj v ďalších lokalitách spojených s hrami – v Predazze, Livigne a Cortine d’Ampezzo.

Slovenskú výpravu počas defilé krajín privedú hokejový útočník Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská. Na hrách sa zúčastní dovedna 53 Slovákov v desiatich športoch.

