Tréner Országh rozhodol. Aká je nominácia Slovenska na ZOH 2026 v Taliansku? - VIDEO

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh si do tímu pre februárové zimné olympijské hry v Taliansku vybral troch brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov. Nomináciu na ZOH 2026 zverejnil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe v spolupráci s IIHF a MOV vo štvrtok popoludní.
Prvá olympijská nominácia bez prekvapenia. V poltucte figurujú najväčšie hviezdy vrátane Slafkovského aj Tatara - VIDEO
Už skôr bolo známe, že na ZOH vycestuje poltucet Erik Černák, Martin Fehérváry, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský a Tomáš Tatar. Ďalšie mená sa verejnosť dozvedela necelý mesiac pred podujatím.
Do tímu sa dostali brankár Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Stanislav Škorvánek, v tomto smere nejde o žiadne prekvapenie. Do defenzívy si kouč Országh vybral aj Petra Čerešňáka, Martina Gernáta, Michala Ivana, Patrika Kocha a Martina Marinčina.
V útoku dostanú šancu aj Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda, Adam Ružička, Matúš Sukeľ a Samuel Takáč. Gólman Gajan je nová tvár v národnom seniorskom výbere, Ružička sa do reprezentácie vracia po dlhšej pauze.
„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska. Tréneri hráčov dlhodobo sledovali. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ uviedol k zloženiu kádra generálny manažér Miroslav Šatan, podľa HockeySlovakia.sk.
Slováci sa pod piatimi kruhmi predstavia v základnej C-skupine a ich súpermi budú postupne výbery Fínska, Talianska a Švédska.
Šatan a hlavný kouč Országh boli s hráčmi v pravidelnom kontakte. „Teší nás, že každý chcel reprezentovať, nemali sme ani jednu ospravedlnenku. Na druhej strane, výber bol ťažký. Nájdu sa aj takí hráči, ktorí by si zaslúžili ísť, bohužiaľ, nominácia sa nedá nafúknuť. Museli sme vybrať maximálne 25 mien. Pri výbere nám veľa napovedali minuloročné majstrovstvá sveta, niečo nám prezradili prípravné turnaje ako Nemecký pohár či Vianočný Kaufland Cup. Potrebovali sme hľadieť na mnoho aspektov, napríklad aby sme mali hráčov do presilovky, špecialistov na oslabenia, aby sme mali dostatok hráčov na fyzickú hru, ofenzívnych i defenzívnych obrancov. Aj preto sa niektoré mená nedostali do tímu. Každému jednému nominovanému sme pripravili jeho rolu pre tím,“ poznamenal hlavný kormidelník.
Pospíšil síce bol v prvej šesťčlennej nominácii, no v tejto sezóne útočník Calgary Flames z NHL ešte nezasiahol do súťažného stretnutia. „Martin bol dôležitý hráč tímu na MS 2024 v Ostrave. Podrobne sme sledovali jeho situáciu. Termín jeho nástupu sa viackrát posunul, verím, že v priebehu niekoľkých dní bude hrať a odohrá niekoľko zápasov pred tým, kým príde na olympiádu,“ pokračoval Šatan.
Zatiaľ bez štartu
Do tímu sa dostal aj Ružička z ruského Spartaka Moskva. „Adam mal ťažké obdobie, ktoré prekonal. Z hokejovej stránky to potvrdzuje. Už vlani mal výbornú sezónu, v tejto potvrdzuje výbornú formu. Je to ofenzívny hráč, od ktorého si sľubujeme body a produktivitu,“ dodal Országh.
V tíme je deväť hokejistov zo zámoria, ďalší deviati z českej extraligy, až traja z ruskej KHL, dvaja zo Švajčiarska a útočník Samuel Takáč je zástupca slovenskej extraligy. Dôveru dostal aj vďaka efektívnej útočnej súhre vo formácii s Matúšom Sukeľom a Oliverom Okuliarom.
„Treba povedať, že už vlani na svetovom šampionáte boli Sukeľ s Takáčom dobrou dvojičkou, akurát sa im nedarilo presadiť sa. Nemecký pohár im spolu s Okuliarom naozaj sadol. Je možné, že budú hrať spolu aj na olympiáde, ich doterajšia spolupráca bola príkladná. Treba však dodať, že uvidíme, ako do chémie v tíme prehovoria ostatní hráči a čo nám ukážu tréningy,“ uviedol tréner.
Keďže hokejisti zo zámoria sa k tímu pripoja až v dejisku ZOH, s A-tímom SR sa bude pripravovať osem „náhradníkov“. Vycestujú do Talianska, ale do tímu sa niekto z nich dostane len v prípade zranenie ešte pred štartom turnaja.
„Pravidlá olympijského turnaja dovoľujú vziať do dejiska tréningových hráčov. Vziať ich môžeme maximálne osem s tým, že budú s nami trénovať asi štyri-päť dní, potom budú musieť uvoľniť miesto hráčom zo zámoria,“ ozrejmil Šatan. Menoslov SZĽH zverejní neskôr.
Šatan a Országh sa zhodli, že do olympijského výberu sa snažili zaradiť aktuálne najlepších hráčov na základe viacerých kritérií, predovšetkým aktuálnej hokejovej formy. V Taliansku budú Slováci obhajovať bronz z Pekingu 2022. Bude to však extrémne ťažká úloha, keďže pod päť kruhov sa vracajú aj hokejisti z NHL.
„Našim cieľom bude pozitívne prekvapiť. Vieme, aký je systém turnaja, čo znamená, že minimálne jeden play-off zápas hrať budeme, a to kvalifikačný duel o postup do štvrťfinále, ak by sa nám doň nepodarilo postúpiť priamo. Bude veľkou výzvou na silne obsadenom turnaji dostať sa do tejto fázy. V nej bude každý súper mimoriadne silný a bude pre nás veľkou výzvou pobiť sa s ním o víťazstvo,“ dodal Šatan.
„Chceme sa porovnávať s najlepšími, pretože si myslíme, že v tíme máme to najlepšie, čo v slovenskom hokeji aktuálne máme. Šport a olympiáda sú o súťaživosti, o tom, že každý zápas na tejto úrovni chcete vyhrať. Samozrejme, treba si zachovať realistický pohľad. Vieme, aké tímy prinesú naši súperi. Do Milána ideme odovzdať všetko, čo v nás je,“ uzavrel Országh.
Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 do Talianska:
Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Šimon Nemec, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda, Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč