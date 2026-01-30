Obhajoba zlata na ZOH bude nesmierne náročná. Vlhová bude v slalome štartovať zrejme až z tretej desiatky - VIDEO, FOTO

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas januára na sociálnych sieťach oznámila skvelú správu, keď sa po dvoch rokoch vracia na súťažné svahy.
Prvé preteky ešte neabsolvovala, stane sa tak až priamo na zimných olympijských hrách, kde je obhajkyňou zlatej medaily zo slalomu. To, že sa rozhodla nezúčastniť nejakého podujatia počas tejto sezóny, výrazne ovplyvní jej štartové číslo počas spomenutej disciplíny.
Klesala rebríčkom
Liptáčka sa neprihlásila na preteky v českom stredisku Špindlerův Mlýn, kde si mohla vyskúšať svoju obľúbenú a mimoriadne úspešnú točivú súčasť jej kariéry – slalom.
A toto rozhodnutie ju zrejme bude stáť viac, než čakala. Možno však s tým počítala a nechcela riskovať zdravie pred športovým sviatkom v Taliansku.
Naposledy súťažila v januári 2024, keď počas obrovského slalomu v Jasnej spadla a zranila si koleno, ktoré sa dvakrát operovalo. Od toho času rebríčkom neustále klesala.
Dva roky neúčasti
Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) na svojom webe zverejňuje rôzne renkingy. Slovákov však zaujíma najmä jeden jediný – ten zo slalomu.
Aj keď 30-ročná Vlhová priamo nepotvrdila, že sa ho zúčastní na ZOH, je to veľmi pravdepodobné. Istý čas celej disciplíne kraľovala, vyrovnanou súperkou jej bola len Američanka Mikaela Shiffrinová.
Pre dva roky neúčasti však spadla až na delenú 24. priečku s Taliankou Martinou Peterliniovou. To znamená, že približne z takéhoto miesta by mala štartovať aj pod piatimi kruhmi v slalomovej disciplíne.
Výber jednotlivých krajín
Ak by v Špindlerůvom Mlýne nastúpila, mohla si svoju pozíciu mierne vylepšiť, ak by získala nejaké body. Neučinila tak a toto je jej realita, ktorej sa postaví čelom s odhodlaním počas hier.
Na konci novembra 2025 bola v rebríčku na 11. pozícii s 284 bodmi, aktuálne je 24. s 95 bodmi. Vedie Shiffrinová pred Švajčiarkami Camille Rastovou a Wendy Holdenerovou.
Pre konečné štartové číslo Vlhovej bude dôležitý aj výber jednotlivých krajín na slalomové preteky. Veľké krajiny si budú musieť vybrať len štyri vyvolené. Aj tak by to mala byť Liptáčkina pozícia s číslom nad 20.
Z nevýhody výhoda?
Keďže spočiatku je sneh v rôznych disciplínach nedotknutý, tak je to výhoda najmä pre lyžiarky, ktoré budú štartovať medzi prvými. Z nižších priečok sa vyšplhá hore len veľmi ťažko.
Je to však nevýhoda, ktorá napokon môže byť Vlhovej výhodou. Ak by bol slalom jej prvým a posledným podujatím na ZOH, nikto by netušil, v akej forme sa po dvoch rokoch nachádza.
Môže len prekvapiť a zabojovať o vyššie umiestnenie, prípadne aj o medailu. Liptáčkine ambície sú vždy len tie najvyššie a ak by neverila, že sa dokáže vrátiť medzi elitu, ukončila by kariéra. No ona sa rozhodla pre veľkolepý návrat.