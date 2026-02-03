Chcete si kúpiť lístky na ZOH? Sú ešte k dispozícii a koľko stoja? Pozrite si tie najdôležitejšie informácie

Zimné olympijské hry sú neodmysliteľnou súčasťou života športových fanúšikov. Množstvo Slovákov plánuje vycestovať do Talianska a pozrieť si rodákov i zahraničné hviezdy v rôznych disciplínach.
Výnimkou nie sú ani súčasné hry v Miláne a Cortine. Niektorí rodáci spod Tatier sú už pripravení, majú zabezpečené ubytovanie a aj kúpené lístky.
No nie všetci si už stihli zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré ich zaujímajú. Sú vôbec ešte k dispozícii? V akej cenovej rovine sa pohybujú? Nasledujúce riadky vám prinesú odpovede.
Dve možnosti
Existujú dva oficiálne spôsoby, ako sa dostať na hry a zažiť vzrušenie i epické predstavenie zimných športov. Sú to všeobecné vstupenky a balíčky.
Prvá možnosť zahŕňa lístky na všetky športy na oficiálnej webovej stránke ZOH 2026. „Ste len kúsok od nezabudnuteľného zážitku v krásnom severnom Taliansku,“ píše oficiálny portál hier.
Tou druhou je balíček, ktorý má v cene okrem vstupeniek aj luxusné služby, ubytovanie a ďalšie výhody.
Digitálna lístky v aplikácii
Organizátori upozorňujú, aby ste si kúpili lístky len z oficiálnych zdrojov a nie cez tretie strany a priekupníkov. Pokiaľ s takými vstupenkami prídete na podujatie, môže sa vám odmietnuť vstup.
Jestvujú linky, kde si ich môžete zabezpečiť bezpečne. Ide o takúto stránku a aj túto. Ak sa tam dostanete, vyberte si disciplínu, ktorú si chcete pozrieť naživo.
Ideálne by bolo, ak by ste si stiahli do svojho mobilného telefónu oficiálnu aplikáciu ZOH 2026, kde po prihlásení dostanete vami zakúpené vstupenky.
Cenové rozpätie
Po výbere disciplíny sa vám naskytne pohľad na rôzne dni, kedy sa dané podujatie bude konať s popisom, či ide o mužskú, ženskú alebo zmiešanú udalosť.
Keďže predaj lístkov bol spustený už pomerne dávno, tak nie všade sú dostupné bežné vstupenky – k dispozícii sú len spomenuté balíčky.
Ceny sa pohybujú 30 do 750 eur pri normálnych lístkoch. Ak si prajete balíček s viacerými doplnkovými službami, tak si priplatíte niekedy až vyše 2000 eur. Nebuďte prekvapení, ak cena bude ešte vyššia.
Vstupenky na Slovákov
Ak by ste chceli vidieť v akcii slovenských hokejistov, tak vstupenky na zápasy s Talianskom, Fínskom a Švédskom stoja od 190 do 500 eur. Väčšinou sú stále voľné len balíčky, nie bežné lístky. Súboj s domácimi už neponúka žiadne voľné vstupenky.
Ženský slalom, kde by mala štartovať aj obhajkyňa zlata z Pekingu 2022 Slovenka Petra Vlhová, si už nemôžete pozrieť ani ako aj súčasť balíčka. Ceny boli vo výške od 350 do 2 250 eur, no už nie sú k dispozícii.
Biatlonové podujatia, kde budú súťažiť až šiesti rodáci spod Tatier vrátane Jakuba Borguľu, Paulíny Bátovskej Fialkovej či Anastasie Kuzminovej, sú od 50 do do 850 eur.
Lístky na meno
Ak sa stále neviete rozhodnúť, aké podujatie chce vidieť v Taliansku naživo, tak na tomto linku si na 22 stranách dokážete pozrieť každú jednu súťaž, ktorá je na programe počas športového sviatku.
Dokážete tam nájsť aj to, či sú bežné vstupenky ešte k dispozícii alebo už len balíčky. Takisto si viete pozrieť najnižšiu možnú cenu a pri rozkliknutí balíčkov si viete vybrať, ktorý jeho druh si prajete a koľko stojí.
Organizátori spomenuli, že športoví nadšenci si nedokážu kúpiť lístky aj priamo na mieste. Je to preto, lebo 100 percent vstupeniek je digitálnych spolu s menom držiteľa. Ak vám niekto pri športovisku ponúkne nejaký lístok, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod, keďže všetko je viazané na meno.