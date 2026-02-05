Fínske hokejistky trápi vysoko infekčný vírus, hrozí kontumácia zápasu. Bude ich dostatočný počet?

Štyri hráčky fínskeho ženského hokejového tímu ochoreli v utorok (3.2.) večer a v stredu 4. februára trpeli žalúdočnou chrípkou. To bol dôvod, prečo zrušili plánované tréningy a mediálne vystúpenia.
Nakazené športovkyne a ich spolubývajúce boli izolované vo svojich izbách v olympijskej dedine a všetky priestory tímu a na štadióne boli dezinfikované, aby sa zabránilo šíreniu choroby.
Podľa vyhlásenia hlavnej lekárky fínskeho olympijského tímu Maarit Valtonenovej sa zatiaľ vyhýbali akémukoľvek kontaktu. Informoval o tom web iltalehti.fi.
Nezverejnili mená
Ochorenie je spôsobené norovírusom. „Pre nás lekárov je to náročné, ale známe ochorenie. Najdôležitejšie je, že stav tých, ktorí ochoreli, je pod kontrolou,“ povedala Valtonenová s tým, že je to vysoko infekčné a spôsobuje črevné ťažkosti, vracanie a hnačky.
Fínsky tím nevedel, ako sa vírus rozšíril medzi ženským tímom. „Norovírus je náročný v tom zmysle, že zvyčajne nie je možné vystopovať jeho zdroj. Môže sa prenášať prostredníctvom potravín, povrchov alebo vzduchu.“
Vedenie Fínok odmietlo zverejniť mená hráčok, ktoré ochoreli. Hlavný tréner Tero Lehterä tiež nechcel prezradiť, kto bude vo štvrtkovom (5.2.) úvodnom zápase proti Kanade hájiť bránku Fínska.
Najhorší scenár
Do zápasu na ZOH musí byť k dispozícii 17 hráčok vrátane dvoch gólmaniek. Generálny manažér ženského národného tímu Kimmo Oikarinen nevedel povedať, čo sa stane, ak Fínsko nebude mať dostatok hráčok do zoznamu.
Tieto záležitosti sa prerokúvajú s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). V najhoršom prípade by Fínsko mohlo byť dokonca nútené zápas kontumačne prehrať, ale Oikarinen neverí, že k tomu dôjde.
Hokejistky z „krajiny tisícich jazier“ budú hrať v skupine A turnaja spolu s Kanadou, Českou republikou, Švajčiarskom a Spojenými štátmi americkými. Prvý duel je na programe už o 21.10 h proti „javorovým listom“. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sa mal odohrať.