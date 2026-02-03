Kde budú súťažiť Slováci počas ZOH? Predstavujeme dejiská a športoviská, kde budú bojovať športovci o medaily

Zimné olympijské hry v Taliansku sa nezadržateľne blížia. Vypuknú už v piatok 6. februára. Ako hlavné mestá športového sviatku sú Miláno a Cortina d’Ampezzo, no podujatia sa budú konať aj inde.
Aké sú športoviská pod piatimi kruhmi? Kde všade budú športovci z celého sveta bojovať o čo najlepšie umiestnenie a medailové ambície?
Hry budú využívať predovšetkým existujúce športoviská v Lombardii a severovýchodnom Taliansku vrátane tých, ktoré sa používali na ZOH 1956 a na zimnej univerziáde v roku 2013.
Väčšina podujatí na ľade, okrem curlingu, sa bude konať v Miláne, zatiaľ čo disciplíny na snehu sa budú konať v okolo Cortiny, Valtelliny a údolia Fiemme.
Veľkolepé ceremoniály
Otvárací ceremoniál bude hostiť známy futbalový štadión San Siro, na ktorom hrávajú milánske kluby Inter a AC. Okrem hlavného podujatia sa uskutočnia akcie aj v ďalších olympijských teritóriách so simultánnymi ceremoniálmi a prehliadkami športovcov v Predazze, Livignu a Cortine d’Ampezzo. Tieto momenty priblížia športovcov k miestam ich pretekov a zabezpečia širokú účasť fanúšikov, divákov, občanov a obyvateľov. Záverečný ceremoniál bude v historickej aréne vo Verone.
Športovci budú ubytovaní v niekoľkých olympijských dedinách vrátane tých v Miláne a Cortine d’Ampezzo, teda hlavných dejísk ZOH.
V stánku Santa Giulia sa bude hrať hokejový turnaj vrátane finálového zápasu (výber SR v hokeji). Niektoré duely bude hostiť hala Rho Ice Hockey Arena. V Miláne sa ešte bude súťažiť v krasokorčuľovaní (Adam Hagara), šortreku (Lea Popovičová) a rýchlokorčuľovaní.
Čo sa týka Cortiny d’Ampezzo, súťažiť sa tam bude v zjazdovom lyžovaní (Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Petra Vlhová), curlingu, boboch (Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová), skeletone a sánkovaní (Christián Bosman, Bruno Mick, Jozef Ninis, Viktória Praxová, Desana Špitzová).
V neďalekej Anterselve budú podujatia pre biatlonistov (Šimon Adamov, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová) a bežeckom lyžovaní.
Mesto Livigno privíta snoubordistov a akrobatických lyžiarov (Nikola Fričová), zatiaľ čo v Bormiu sa takisto zídu zjazdoví lyžiari (Andreas Žampa) a skialpinisti (Jakub Šiarnik, Rebeka Cully, Marianna Jagerčíková).
Zostávajú už len dve mestá v Taliansku, kde sa bude hrať o medaily. V Tesere majú podujatia bežci na lyžiach (Peter Hinds, Tomáš Cenek, Mária Danielová) a športovci, ktorí sa venujú severskej kombinácii. Neďaleko sa nachádza aj mesto Predazzo, kde budú skokani na lyžiach (Hektor Kapustík, Kira Mária Kapustíková) a súťaže v severskej kombinácii.
Kompletnú mapu podujatí ponúkajú na svojom oficiálnom webe zimné olympijské hry v Taliansku 2026. Hier sa zúčastní 53 Slovákov v desiatich športoch.
Podujatie pod piatimi kruhmi sa skončí v nedeľu 22. februára. Paralympijské hry sa začnú o 12 dní neskôr, konkrétne 6. marca. Potrvajú do 15. marca.