Pellegrini zostal podľa hnutia Slovensko rovnakým sluhom mafie. Je len podržtaškou vládnej koalície, tvrdí Remišová

Hnutie Slovensko tvrdí, že prezident Peter Pellegrini po podpise zániku verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zostal „rovnakým sluhom mafie“ a „zasadil KO slobode slova„.

„Ficova vláda s cieľom udržať si moc za každú cenu potrebuje zrušiť objektívne médiá, ktoré pravdivo informujú o nespočetných zlyhaniach tejto vlády organizovaného zločinu. Po vzore Orbána si idú vytvoriť nové, poslušné médiá, ktoré budú o krokoch vlády informovať len v pozitívnom svetle,“ uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.

Dodal, že tí, ktorí verili, že nový prezident bude konať v prospech ľudí a „pokusy o krivenie demokracie“ zastaví, sa hlboko mýlili.

„Bolo mimoriadne naivné klamať ľudí, že sa z Pellegriniho raz stane demokrat. Tak, ako 20 rokov verne slúžil mafii, ukazuje, že bude robiť to isté aj z pozície prezidenta,“ doplnil Šipoš.

Názor, že Pellegrini „neslúži Slovensku, ale politikom vládnej koalície“ má aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je súčasťou poslaneckého klubu hnutia Slovensko.

„Pellegrini svojimi prvými krokmi v úrade prezidenta len dokazuje, že nie je nezávislým prezidentom, ale len podržtaškou vládnej koalície. Tej svojim expresným podpisom v nedeľu v noci umožnil, aby škodlivý zákon o likvidácii verejnoprávnej televízie začal platiť hneď na druhý deň, 1. júla,“ uviedla Remišová. Dodala, že ľudia, ktorí volili Pellegriniho, „dostali prvú facku„.

Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorým končí RTVS vo svojej súčasnej podobe. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke hlavy štátu. Prezident zákon podpísal v nedeľu 30. júna. Zákon bol zároveň už zverejnený v zbierke zákonov s účinnosťou od pondelka.

Pellegrini podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase, pretože po oboznámení sa so schváleným textom zákona dospel k presvedčeniu, že nezakladá dôvodné podozrenia na nesúlad s Ústavou SR a nie je ani zásahom do slobody slova. Ako ďalej uviedol, v texte schváleného zákona nevzhliadol rozpor ani so súčasnými medzinárodnými normami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Podľa zákona schváleného parlamentom 20. júna verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska nahradí Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Za zákon hlasovalo 78 poslancov, pričom opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila.

Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania. Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch.