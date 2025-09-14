Pellegrini zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k 70. narodeninám, ocenil jeho úlohu morálnej autority a vyslanca mieru

Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal pápežovi Levovi XIV. k jeho nedeľňajším 70. narodeninám. Ako informovala prezidentská kancelária, svätému otcovi prezident poprial v mene občanov SR i vo svojom mene k tomuto významnému životnému jubileu všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu, milosti i nádeje.
Slová uznania k pápežovej misii
„Vo vašej vysoko zodpovednej a jedinečnej misii morálnej autority, vyslanca mieru, nádeje a porozumenia medzi národmi na celom svete Vám želám veľa síl do ďalších rokov,“ uvádza sa v blahoprajnom liste. Okrem iného v ňom prezident hlave katolíckej cirkvi napísal, že rok 2025 bude pre ňu navždy významným míľnikom.
„Je nielen rokom, keď katolícka cirkev slávi Jubilejný rok spojený s časom milosti, duchovnej obnovy a prehĺbením viery, ale zároveň aj začiatkom Vášho pontifikátu,“ pripomína v korešpondencii prezident.
Odkaz k aktuálnej situácii vo svete
V liste tiež Pellegrini poukázal na aktuálnu situáciu vo svete, plnú výziev a zmien, ktorá nás podľa jeho slov núti čoraz častejšie si pripomínať hodnoty mieru, spravodlivosti, vzájomnej úcty, porozumenia či jednoduchej ľudskosti. Prezident tiež ubezpečil pápeža Leva XIV., že občania Slovenska sa v plnej miere hlásia k podpore iniciatív smerujúcich k „ľudskejšiemu svetu“.
„Osobne si veľmi cením a zároveň Vám úprimne ďakujem za to, že zdôrazňujete dôležitosť dialógu, solidarity, podpory spolupráce a pomoc marginalizovaným,“ doplnil Pellegrini.